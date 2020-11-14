Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя его театра.

Армен Джигарханян родился 3 октября в 1935 году в Ереване. Там же окончил Художественно-театральный институт и поступил в Ереванский русский драматический театр им. К. С. Станиславского, сообщается на сайте Театра Армена Джигарханяна.

Роль молодого физика Артёма Манвеляна в картине «Здравствуй, это я!» вместе с юной Маргаритой Тереховой (к/студия «Армен-фильм») принесла Джигарханяну всесоюзную известность в 1965 году.

Вскоре по приглашению театрального режиссера Анатолия Эфроса Джигарханян переезжает в Москву и поступает на сцену Театра им. Ленинского Комсомола. Но московского зрителя Армен Джигарханян завоевал на сцене другого театра: Театра им. Маяковского, где прослужил 22 года. Спектакли «Трамвай «Желание», «Бег», «Беседы с Сократом», «Кошка на раскаленной крыше», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Жертва века» с участием Армена Джигарханяна вошли в золотую сокровищницу театрального искусства.

Огромный вклад внёс Армен Джигарханян и в кинематограф. Фильмы «Журавушка», «Новые приключения неуловимых», «Старые стены», «Мужчины», «Когда наступает сентябрь», «Корона Российской империи», «Тегеран-43», «Паспорт». «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя» стали визитной карточкой артиста.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Летопись театра Армен Джигарханян открыл своим моноспектаклем «Последняя лента Крэппа» по пьесе Сэмюэла Беккета. В последнее время Армен Джигарханян выходил на сцену в роли Сенеки по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки».