10 ноября в Андижане состоялось торжественное открытие обновленного, модернизированного офиса продаж и обслуживания национального оператора UZTELECOM. На праздничной церемонии присутствовали представители администрации города и менеджмент компании.





Мобильная связь от UZTELECOM является одним из молодых направлений национального оператора. 2020 год можно считать годом тотальной модернизации UZTELECOM. Она затронула как техническую составляющую компании, так и сервис и обслуживание.

Национальный оператор стремится учитывать пожелания и требования жителей страны, беспрерывно работая над совершенствованием и улучшением оказываемых услуг. Команда компании уже успешно завершила масштабный проект модернизации мобильной сети по всей республике. По его итогам все действующие базовые станции были доведены до стандарта 3G и 4G (LTE), что привело к значительному улучшению качества мобильного интернета и его покрытия во всех регионах страны.





Сегодня оператор предлагает качественные и доступные услуги мобильной связи по всему Узбекистану. В целях создания удобства для абонентов компания приняла решение обновить региональные офисы продаж и обслуживания, преобразуя их под единый фирменный стиль бренда.





Основная концепция проекта реконструкции центров обслуживания — создание максимально эргономичных и комфортабельных офисов в едином стиле Eco Hi-tech для клиентов. Здесь каждый сможет подключить все нужные услуги национального оператора и получить необходимую информацию.





Первый модернизированный офис обслуживания UZTELECOM распахнул свои двери в Андижане и уже работает в стандартном режиме. Просторный и современный офис был обустроен с учетом международных стандартов и опыта. Также он оснащен всеми необходимыми технологиями, которые упростят взаимодействие операторов и абонентов. Здесь смогут одновременно обслуживаться частные лица и бизнес-партнеры.





«Несмотря на относительно короткий срок присутствия на рынке мобильной связи, мы достигли больших высот. В этом году мы отметили наше пятилетие. Наша абонентская база увеличилась вдвое за год, а сегодня мы уже приближаемся к отметке семь миллионов. Эти показатели для нас о многом говорят. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Преобразование всех действующих офисов продаж и обслуживания в Узбекистане — это очередной шаг к модернизации и совершенствованию деятельности нашей компании. Мы надеемся, что эти улучшения будут приняты населением и станут опорой для выстраивания доверительных отношений», — заявил заместитель директора филиала «УзМобайл» АК «Узбектелеком» Жавлон Исламов.

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