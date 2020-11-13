В Кунградском районе Каракалпакстана создан Национальный природный парк «Южный Устюрт» общей площадью свыше 1,4 млн га. Соответствующее постановление утвердило правительство 11 ноября, сообщила пресс-служба Минюста.

Парк образован в форме государственного природоохранного учреждения и является структурным подразделением Государственного комитета по экологии.

Земельные участки в зонах хозяйственного использования природного парка находятся в распоряжении землевладельцев, землепользователей и арендаторов, расположенных на этих территориях, отмечается в сообщении.

Плато Устюрт расположено на территории северного Каракалпакстана. Оно выходит к современной береговой линии Аральского моря и возвышается над пустыней Аралкум. На плато было обнаружено свыше 60 стоянок первобытного общества и около 1000 памятников архитектуры. На этой территории также проживали племена массагетов, пишет туристический портал Узбекистана, об этом свидетельствуют остатки древних караван-сараев и усыпальниц, относящихся к скифской культуре.