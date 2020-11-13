Университет Аджу (Аjou University) был основан в 1973 году под девизом «Лучший университет Азии 21-го века». Он является исследовательским вузом с 10 колледжами в Южной Корее.

Ташкентский филиал основан в сотрудничестве с университетом Аджу в Республике Корея на основе постановления президента Узбекистана «О создании Университета Аджу в городе Ташкенте».





Вуз обучает студентов по трем направлениям:

«архитектура» (Architecture);

«строительная инженерия» (Civil Systems Engineering);

«электротехника и компьютерная инженерия» (Electrical and Computer Engineering).

Обучение ведется только на английском языке. Не менее 30% преподавателей — профессора университета Аджу в Южной Корее и иностранные специалисты.

Отличительной особенностью вуза является привлекательная стоимость контракта благодаря субсидии со стороны государства. Таким образом, ежегодная сумма контракта по направлениям составляет:

«архитектура» (Architecture) — 7,8 млн сумов;

«строительная инженерия» (Civil Systems Engineering) — 7,1 млн сумов;

«электротехника и компьютерная инженерия» (Electrical and Computer Engineering) — 7,1 млн сумов.





По окончании вуза выпускники получат международный диплом, который признается в любой точке мира.

До 24 ноября можно подать документы на обучение в 2020−2021 учебном году на сайте и в кампусе университета. При онлайн-регистрации нужно предоставить электронные копии следующих документов:

паспорта;

аттестата об окончании средней школы или диплом академического лицея/профессионального колледжа;

сертификата IELTS с результатом не менее пяти баллов (если имеется);

фотографию 3,5×4,5, сделанную не более трех месяцев назад.

При регистрации документов взимается разовый сбор на проведение экзаменов в размере одной базовой расчетной величины — 223 тысяч сумов.





Будут проведены вступительные экзамены по английскому языку, математике и физике. Их проведение и зачисление студентов производятся непосредственно университетом Аджу в Республике Корея.

Наличие сертификата IELTS освобождает абитуриентов от сдачи вступительного экзамена по английскому языку. С образцами экзаменационных вопросов по математике и физике можно ознакомиться на сайте вуза.

Обучение в университете Аджу в Ташкенте в 2020—2021 академическом году начнется в феврале 2021 года. Первый поток студентов пройдет программу в интенсивном режиме и начнет второй курс с сентября 2021 года. Таким образом, абитуриенты, не успевшие поступить в университет в этом году, не потеряют целый год.

Телефоны для справок: (+998) 71−207−65−66, (+998) 71−207−66−67, (+998) 95−195−33−66, (+998) 94−620−16−61.

Сайт: ajou.uz

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