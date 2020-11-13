В целях обеспечения исполнения указа президента Узбекистана от 12 мая 2020 года «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» в системе «Узпромстройбанка» внедряются современные стандарты оказания услуг.

Перевод выделения кредита на централизованную андеррайтинговую систему, согласно рекомендациям Международной финансовой корпорации, является практическим отражением работы в этом направлении.

Широко внедряемый в современную банковскую практику андеррайтинг вобрал в себя ряд процедур анализа финансового состояния потенциального получателя кредита и его возможности покрытия кредита.

Андеррайтинг обеспечивает прозрачность процесса выделения кредита, создает возможность принятия ответственными лицами решения на основе принципа объективности без участия личных интересов. Это послужит недопущению коррупциогенных фактов в процессах выделения кредита.

В результате внедрения в «Узпромстройбанке» андеррайтинговой системы исключается многоэтапное рассмотрение и выдача заключения по кредитным документам клиентов банка, отменяется их внесение на обсуждение комиссии филиала.

Планируется, что с января 2021 года решение по модульным кредитам для малого бизнеса и частных предпринимателей будет приниматься группой андеррайтеров банка.

В целях создания в системе «Узпромстройбанка» еще более благоприятных условий для клиентов и предоставления им привлекательных видов кредитов этапы выделения кредита сокращены с 6 до 3. Сроки, исходя из стоимости и цели проекта, — с 10 до 1 дня. Отталкиваясь от формы собственности предприятий, цели кредита, рода деятельности, внедрен ряд новой кредитной продукции.

В «Узпромстройбанке» совместно с МФК осуществляются процессы трансформации. Они направлены на превращение банка в финансовое учреждение, полностью соответствующее международным стандартам. При этом клиентоориентированность банковских услуг является одним из основных критериев.

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