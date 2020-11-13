Министерство народного образования разослало письмо о популяризации государственного гимна Узбекистана в подведомственных учреждениях. В соответствии с письмом занятия в школах теперь должны начинаться с исполнения главной патриотической композиции страны.

Сразу все плюсы и минусы такой практики проанализовать трудно, скорее всего, результаты будут видны много позже. Пение «в унисон» многочисленной детской аудитории — процесс довольно сложный, но наши педагоги — люди стойкие. И не с такими задачами справлялись.

Между тем сетевое пространство в своих комментариях на заданную тему разделилось на две части. С одной стороны — условная либеральная фронда, для которой любое патриотическое усилие давно упирается в хэштег «поравалить». Для них идея петь в школах гимн, тем более спущенная сверху, считается совершенно не уместной, поскольку власти не создали для этого никаких предпосылок. «Это не комильфо», — считают они.

Им противостоит такая же условная охранительная часть общества, где инициатива по укреплению патриотических «скреп» воспринимается с искренним энтузиазмом и воодушевлением. Всегда быть в «пику» своим оппонентам, сидящим в сети на чемоданах, — главный тезис этой группы, которой претит либеральный «космополитизм».

В этой связи хочу заметить, что исполнение гимна в школах — это удел отнюдь не только жителей Северной Кореи и прочих стран, в компанию которых лишний раз попадать не хочется. Аналогичные примеры действуют и в ряде государств, которые принято считать образцами для подражания.

В 2005 году Национальная ассоциация музыкального образования США запустила проект «Национальный гимн» с целью продвижения патриотической песни в школах. В октябре 2003 года департамент образования Токио направил директорам более 300 школ предписание с требованием исполнения гимна во время официальных школьных церемоний. Подобные правила действуют в школах Индии, Турции и Китая.

Впрочем, помимо указанного идейного противостояния, в стране по-прежнему остается то самое большинство, которому совсем нет дела до всех этих пикировок. Они по-прежнему решают, прежде всего, свои насущные жизненные задачи, стараясь не пересекаться с высокими идеями. Максимум, чего требуют они от чиновников: пожалуйста, не трогайте нас. Слишком много разочарований было в последние годы. Новая власть унаследовала весь комплекс отчуждения и негатива, который сформировался по отношению к власти старой и всем тем символам, которые ее олицетворяли.

Сегодня государство предпринимает новые шаги для того, чтобы люди почувствовали, что они живут в новой стране, которую действительно могут считать своей Родиной. Большое количество экспертов и специалистов понимают, какими должны быть первоочередные шаги в экономической и политической сферах. Но это всё не все наши проблемы. Несмотря на усилия государства, многие среди нас так и не выучили слова гимна и уж точно его не поют. Жанр «поравалить» утратит актуальность, когда тема патриотического воспитания со школьной скамьи перестанет быть уделом формального творчества и сугубо чиновничьего контроля. Как написал когда-то Салтыков-Щедрин, чтобы люди «не путали Отечество с „Вашим превосходительством“».

Пока же многие новые предложения на этой ниве можно рассматривать как некоторый дополнительный защитный редут в системе. Приедут с поверкой в какую-нибудь школу, найдут недочеты, а проверяющим в ответ: зато у нас гимны исполняют, а на переменах стихи и песни о родине звучат регулярно. Уволить такие кадры рука не поднимется. И все-таки надо сказать «спасибо» инициаторам новых патриотических начинаний — они открыли тему, обсуждение которой сегодня крайне необходимо.

Любовь к родине, как и всякая любовь, — интимная тема, а потому очень сложна для публичного разговора, если подходить к ней без казенного пафоса. Однако сама концепция патриотизма является еще и очень важным проявлением того набора ценностей, который сформирован в обществе. Сегодня недостаточно получить в наследство от наших литераторов, мыслителей и ученых весь их накопленный культурно-духовный опыт в вопросах патриотического воспитания. Чтобы извлечь из этого дара пользу, надо во все сказанные и написанные слова государственного гимна вкладывать и свой личный глубокий смысл, идеи и устремления.

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