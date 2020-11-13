Кабинет Министров 11 ноября постановлением утвердил регламент оказания комплексных государственных услуг, связанных с регистрацией рождения, сообщила Norma.uz.

Госуслуги, связанные с рождением ребенка, начнут оказывать в комплексе в Ташкенте и Нукусе, с 1 февраля 2021 года — во всех областных центрах, а с 1 сентября 2021 года — по всей стране.

В оказание этих услуг вовлечен ряд государственных учреждений.

Медицинские учреждения — роддом, семейная поликлиника — вносят всю информацию о родителях и детях в электронную форму для формирования электронной медицинской справки, через автоматизированную информационную систему направляют ее в ЗАГС, затем ребенок регистрируется в поликлинике. Отдел ЗАГС регистрирует статус рождения и обеспечивает полный доступ к другим госуслугам, а также выдает заявителю свидетельство о рождении. Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов оформляет единовременное пособие при рождении ребенка и перечисляет средства на счет Народного банка. Районные и городские отделения внутренних дел регистрируют ребенка по адресу, где постоянно прописаны отец или мать, через автоматизированную информационную систему «Манзил». Министерство дошкольного образования ставит ребенка в очередь в государственное дошкольное образовательное учреждение. Народный банк выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка, отправляя электронное заявление в Пенсионный фонд, подтверждающее право заявителя на пособие.

Каждая оказанная услуга подтверждается отправлением SMS-уведомления заявителю.

Агентству госуслуг совместно с Министерством информационных технологий и коммуникаций в течение двух недель поручено принять меры по интеграции информационных систем задействованных министерств и ведомств для обеспечения своевременного и качественного предоставления этих государственных услуг, отмечается в документе.