Вчера, 12 ноября, на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного и влажного антициклона с районов Поволжья, по большей части страны прошли дожди, в по предгорным и горным районам и снег, говорится в сообщении Узгидромета.

Местами по республике осадки были сильными, лишь в северо-западных районах Узбекистана наблюдалась погода без осадков.

Сегодня дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины, а к вечеру — по Сурхандарьинской области. По остальной территории осадки маловероятны. Температура воздуха будет в пределах +6…+11, что на 5−7 градусов ниже нормы.

В выходные, 14−15 ноября, на территорию Узбекистана ожидается следующее холодное вторжение, уже с районов Урала.

По Каракалпакстану и Хорезмской области 14 ноября, по Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областям и регионам Ферганской долины 15 ноября местами возможны дождь и снег, по остальной территории без осадков. Местами возможен туман. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Температура воздуха будет ночью в пределах 0…+5 градусов, местами до −3…−1, по северу до −9…−4 градусов, днем +6…+11, что также на 5−7 градусов ниже нормы.