Страховой компании Gross Insurance исполняется девять лет. В день рождения принято дарить подарки и в этот раз их будет делать компания.

До 17 ноября Gross Insurance запускает дни скидок и праздничный розыгрыш призов. Настало выгодное время для покупок с возможностью стать обладателем Smart TV, iPhone 12, ноутбука или AirPods.

Главным достижением за все время работы компания считает своих клиентов. Поэтому в свой день рождения представители Gross Insurance благодарит всех, кто был рядом эти девять лет.

Какие будут скидки

До 17 ноября страховая компания дарит скидку 25% при покупке любого полиса на сайте. Купив его, каждый автоматически становится участником розыгрыша. По нему можно стать обладателем Smart TV или iPhone 12. Участники получат порядковые номера и уже 18 ноября при помощи генератора случайных чисел Gross Insurance определит двух победителей.

Также можно получить возможность выиграть ноутбук или AirPods. Для этого нужно подписаться на официальные страницы в Instagram или Facebook, поставить лайки и сделать репосты.

18 ноября в прямом эфире Gross Insurance с помощью генератора случайных чисел определит обладателей новых AirPods и ноутбука.

Дополнительную информацию можно узнать в соцсетях и по телефону call-центра: 1166.

Сайт: gross.uz

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Instagram: @grossuzb

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Telegram-бот: t.me/grossrobot

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