Страховой компании Gross Insurance исполняется девять лет. В день рождения принято дарить подарки и в этот раз их будет делать компания.
До 17 ноября Gross Insurance запускает дни скидок и праздничный розыгрыш призов. Настало выгодное время для покупок с возможностью стать обладателем Smart TV, iPhone 12, ноутбука или AirPods.
Главным достижением за все время работы компания считает своих клиентов. Поэтому в свой день рождения представители Gross Insurance благодарит всех, кто был рядом эти девять лет.
Какие будут скидки
До 17 ноября страховая компания дарит скидку 25% при покупке любого полиса на сайте. Купив его, каждый автоматически становится участником розыгрыша. По нему можно стать обладателем Smart TV или iPhone 12. Участники получат порядковые номера и уже 18 ноября при помощи генератора случайных чисел Gross Insurance определит двух победителей.
Также можно получить возможность выиграть ноутбук или AirPods. Для этого нужно подписаться на официальные страницы в Instagram или Facebook, поставить лайки и сделать репосты.
18 ноября в прямом эфире Gross Insurance с помощью генератора случайных чисел определит обладателей новых AirPods и ноутбука.
Дополнительную информацию можно узнать в соцсетях и по телефону call-центра: 1166.
Сайт: gross.uz
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