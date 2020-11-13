Проблемы принуждения девушек к замужеству, в том числе путем через похищение, обсуждались 12 ноября на пресс-конференции по вопросам обеспечения гендерного равенства, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

«Поинтересовалась статистикой. В 2018 году — 9, в 2019-м было 11, а в 2020 году наблюдались 3 случая похищения девушек. МВД даже возбуждало уголовные дела. Брак — это процесс, который происходит с согласия и мужа, и жены. Мы не должны допускать такие случаи. Парень и девушка должны вступать в брак только по обоюдному согласию. Никто, даже их родители, не имеют права принуждать», — заявила председатель Сената и Комиссии по вопросам гендерного равенства Танзила Нарбаева.

Она также сообщила, что к обязательному медицинскому осмотру будущих молодоженов стали подходить формально. По словам Танзилы Нарбаевой, ЗАГСы дают направления в диспансеры по пяти направлениям, где «пишут, что здоровы, если просто не стоят на учете».

«На следующем пленарном заседании Сената 20 ноября в порядке парламентского запроса рассмотрим вопрос медицинского осмотра сочетающихся браком лиц. Насколько актуальна сейчас эта проблема — прошло 17 лет с момента принятия постановления [об обязательном медосмотре], — отвечает ли требованиям сегодняшнего дня?» — сказала председатель верхней палаты парламента.

Напомним, на этом же мероприятии глава Сената заявила, что вопросы полового воспитания не должны быть табуированной темой в обществе.

В конце октября в Канлыкульском районе Каракалпакстана мужчина, сговорившись со знакомыми, насильно увез и пытался принудить 24-летнюю девушку вступить с ним в брак. Было возбуждено уголовное дело.