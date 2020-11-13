Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 ноября провёл в Карши совещание по вопросам комплексного развития Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ситуация в Кашкадарье должна коренным образом измениться во всех сферах. Для этого у области есть все возможности. Все должны проснуться», — сказал президент.

На основании предложений хокимов и анализе проблем в области, предпринимательство определено как главное направление работы. 2021 год объявлен годом развития предпринимательства в Кашкадарьинской области. Для адресной работы за районами и городами закреплены министры, руководители отраслей и банков.

Районы области будут специализированы по конкретным направлениям экономики с учетом конъюнктуры рынка и «точек роста».

Яккабагский, Камашинский, Чиракчинский, Шахрисабзский и Китабский районы будут специализированы на садоводстве и виноградарстве. В Гузарском и Мубарекском районах может быть создано множество предприятий нефтехимического направления, в Чиракчинском и Дехканабадском районах — по выпуску строительных материалов. Касбинский, Нишанский, Миришкорский и Касанский районы сосредоточатся на животноводстве.

Разработано 950 проектов на сумму 28 трлн сумов для реализации в области в 2021—2022 годах. В результате планируется создать 15 тысяч рабочих мест. В следующем году на 50 тысячах гектарах земель также будут внедрены водосберегающие технологии.

Президент поручил довести уровень централизованного питьевого водоснабжения в регионе до 79%, в том числе в Гузарском районе, где ситуация крайне тяжелая, — до 50%.

«В области будет внедрена новая система работы с молодежью. Один день в неделе хокимы объявят днём работы с молодежью и будут заниматься её проблемами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Избранный нами путь — это путь тернистый. У нас есть большие планы по Кашкадарье, выделяются весьма крупные средства. Теперь главная задача и требование — правильно направить эти ресурсы, создать людям достойные условия», — подчеркнул глава государства.