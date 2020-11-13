Президент Узбекистана 11 ноября подписал постановление об образовании хокимията Янгихаётского района в составе Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.

Хокимияту столицы поручено в двухмесячный срок внести в Кабинет министров программу мер по комплексному социально-экономическому развитию нового района в 2021—2023 годах.

Согласно документу, в ближайшие три года на финансирование работ по образованию района будут направлены в виде отчислений 5% дополнительных доходов местного бюджета Ташкента и 5% дополнительных доходов районов столицы.

Министерству финансов поручено выделить местному бюджету Ташкента беспроцентную ссуду в 35 млрд сумов (за счет перевыполненной части плана доходов республиканского бюджета) на три года для выполнения задач по образованию Янгихаётского района.

Юридические (почтовые) адреса субъектов предпринимательства, работающих на административной территории, переданной Янгихаётскому району, будут безвозмездно изменены через электронную систему без истребования от них заявлений или сведений.

Верховному суду, Генеральной прокуратуре, Министерству обороны, МВД и МЧС поручено в течение двух месяцев организовать в районе структуры судов и правоохранительных органов.

Здание хокимията будет построено по улице Кипчак, массив Спутник-1.

В конце мая президент Шавкат Мирзиёев предложил образовать на месте нового жилого массива в Сергелийском районе микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь») с непосредственным подчинением хокимияту города. Позже вместо микрорайона было решено создать новый район Ташкента.

В сентябре Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса утвердили образование Янгихаётского района за счет частей Сергелийского и Бектемирского районов и четырех районов Ташкентской области.

Хокимом нового района было предложено назначить Хаёта Иногамова, работавшего заместителем хокима столицы.