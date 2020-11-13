Агентство по развитию рынка капитала (АРРК) 6 ноября утвердило документ, которым вносятся изменения и дополнение в порядок выпуска облигаций. Отныне компании, образованные в организационно-правовых формах обществ с ограниченной ответственностью, а также обществ с дополнительной ответственностью, также могут являться эмитентами корпоративных облигаций в Узбекистане.

Обсуждение вопроса о необходимости возврата ООО права выпуска корпоративных облигаций ведётся уже более 10 лет, с самого момента запрета подобных эмиссий. В частности, об этом указывалось в 2018 году, ещё до реформы Госкомимущества и создания АРРК.

Год назад агентство публично анонсировало рассмотрение идеи, в июне Сенат одобрил данные изменения, а в июле президент подписал закон, предусматривающий соответствующие изменения.

Но кроме разрешения выпуска корпоративных облигаций ООО, новый документ подразумевает ещё несколько значительных изменений, которые должны позволить развивать внутренний долговой рынок.

Стоит отметить как упрощение требований к выпуску, так и фактическое разделение рынка на публичные и частные размещения, что должно позволить защитить непрофессиональных инвесторов от возможных случаев мошенничества или чрезмерно рисковых инвестиций.

Как отметил первый заместитель директора АРРК Турсунбой Махкамов, агентством проведена работа по устранению большинства проблемных и противоречивых элементов правил, что должно существенно упростить процесс регистрации и эмиссии облигаций.

В частности, отменяются требования по наличию трёх лет положительной финансовой отчётности, разрешается выпуск облигаций на сумму выше капитала эмитента с предоставлением обеспечения на превышающую сумму. Все эти меры должны заинтересовать частные и государственные компании в форме АО и ООО к рассмотрению возможностей выпуска корпоративных облигаций на местном рынке.

Думаю, утверждение данных изменений станет важным сигналом для частного бизнеса об открытости местного рынка капитала и возможности использования его инфраструктуры для привлечения альтернативных банковским кредитам источников финансирования.

При этом, поскольку рынок находится на ранней стадии развития и пока не получил широкого распространения, первые эмиссии должны быть проведены крупными, узнаваемыми компаниями и предлагать существенную премию к действующим депозитным ставкам, чтобы заинтересовать широкий круг инвесторов.

После того, как такие инвесторы станут активно вкладывать средства в новый инструмент, снизится главный фактор риска для инвесторов — низкая ликвидность и сложность быстрого возврата средств из вложений в корпоративные облигации.

Ещё одним важным аспектом должен стать упор на привлечение профессиональных консультантов и андеррайтеров (лица, организующие подписку инвесторов на ценные бумаги), которые помогут эмитентам проанализировать существующие условия на рынке, найти целевую группу инвесторов для более эффективного размещения таких бумаг.

По словам начальника управления регистрации выпусков ценных бумаг АРРК Азиза Курбанова, одним из важнейших изменений станет фактическое разделение рынка на публичные размещения, в которых могут участвовать первоклассные эмитенты с соблюдением максимального числа требований по прохождению рейтинговой оценки, аудита, соответствия финансовых показателей и т. д.

Это даёт им право предлагать такие бумаги широкому кругу инвесторов на открытых торгах на фондовой бирже, а также частные размещения для компаний, которые не могут отвечать таким высоким требованиям, а значит предлагающие инвесторам принять более высокие риски. Такие эмитенты смогут размещать бумаги только по закрытой подписке среди профессиональных инвесторов, которые могут провести более детальный и глубокий анализ финансового положения компании эмитента.

В целом, принятие данных поправок открывает дорогу многим компаниям к новому инструменту привлечения финансирования для реализуемых проектов, в связи с чем участники рынка ожидают активизацию данного сегмента в 2021 году.