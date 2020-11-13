В социальных сетях распространилась аудиозапись голоса хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова, где он рассказывает, как провел пресс-конференцию и угрожал журналистам, а также о том, как посадил трех женщин на 15 суток в ходе поездки в Мархаматский район.

По словам главы области, на некой пресс-конференции он требовал от журналистов задавать вопросы только ему, а не представителям около 50 организаций.

«Я буду отвечать, все они выполняли мои поручения. Задавай любой свой вопрос, два с половиной часа говорил, ни один не смог задать вопрос… Хотя бы задайте пару вопросов, сказал. Хотели задать каверзный вопрос. Но я в начале речи сказал: „Слушай меня, даже если приехал из Ташкента, неважно откуда приехал, я работающий хоким“. На кон ставлю все, даже свое здоровье, сказал. Не задавай мне вопросы с намёками. Задавай нормальные вопросы, будем разговаривать нормально, сказал. Если будешь действовать на нервы, ударю. Скажу что-нибудь жёсткое, завтра везде станет сенсацией. Разговаривай со мной нормально, как здоровый человек, сказал», — говорит хоким на записи.

Шухрат Абдурахманов отмечает, что пара журналистов все-таки задали ему «неприятные» вопросы, и в ответ он их ударил.

«Ничего не смогли сказать, а когда поехали туда, начали выпускать что-то под другой фамилией. Ты мужчина? Пиши от своего имени. Приезжает и передо мной участвует Хасанбой, а уехав, выпускает от имени Хусанбоя», — сказал глава региона.

Хоким также вспоминает свою поездку в Мархаматский район и говорит, что посадил трех женщин на 15 суток.

«Вышел уставший, смотрю, стоят пять-шесть человек на приём. Сказал, что не приму. Потом они начали там скандалить. А вот сейчас сидят такие милые после того, как посадил на 15 суток. На днях в Мархамате вёл совещание, снаружи кто-то кричит. Я веду совещание. Выхожу, а там пятеро скандалят. Двое инвалидов, трое — „такие“. Инвалидов не тронул, а тех трех посадил на 15 суток. Вот если есть мархаматские пусть скажут, теперь в Мархамате тоже стало тихо», — продолжил хоким. Он добавил, что оформил документы за то, что те говорили «неприятные слова представителю президента».

В пятницу с официальным заявлением по данному случаю выступил хокимият Андижанской области. В администрации подтвердили, что голос на записи принадлежит Шухрату Абдурахманову, но отметили, что она была сделана два года назад.

В хокимияте отметили, что на аудио Шухрат Абдурахманов не говорил о всех журналистах, а лишь о некоторых недобросовестных сотрудниках СМИ.

Напомним, в конце октября в сети распространилась запись, на которой хоким Бустанского района Садбархон Мамитова оскорбила нескольких фермеров за недостачу сои. Тогда хокимият Андижанской области вынес главе района предупреждение, а сама хоким призналась, что должна была вести себя сдержаннее.