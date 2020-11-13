Формат торгово-досугового квартала под открытым небом является полной противоположностью обычного и устоявшегося в обществе формата стандартных многоэтажных торговых центров. Отныне не придется простаивать многочисленные очереди в ожидании лифтов, толпиться у эскалаторов или ожидать свободного места на нужном этаже многоярусной парковки.

Alfraganus — это торговый квартал под открытым небом. Он является не просто местом торговли, но и новой формой общественного взаимодействия. Именно здесь можно с удовольствием и пользой провести время с семьей, близкими и друзьями, организовать формальные и неформальные встречи и мероприятия, насладиться прогулками на свежем воздухе, позаниматься спортом или спланировать корпоративные соревнования в квест-руме, лазертаге или боулинге. В Alfraganus зона развлечений — одна из масштабных. Она позволит реализовать даже смелые бизнес-идеи.





Каждое посещение Alfraganus превращает обычную поездку за покупками в настоящий ритуал. Удобный въезд и выезд с территории торгового квартала, продуманная масштабная парковка и удобная локация в центре столицы обеспечат высокий трафик посетителей. Тематические зоны с указателями помогут максимально быстро сориентироваться и посетить необходимые объекты, минуя необходимость обходить весь квартал целиком. Здесь ждут многочисленные кафе и рестораны, бары и кофейни, магазины одежды, обуви, парфюмерии, косметики, техники и бытовых приборов, салоны красоты и спа-центры, игровые зоны и магазины товаров для детей, зоны досуга и развлечений, кинотеатры и многое другое.





Alfraganus предлагает поистине неисчерпаемые возможности для реализации любого вида коммерции и бизнеса. И все это на масштабной территории в 118 тысяч кв. м в центре столицы.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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