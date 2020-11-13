Исполняющий обязанности директора международного аэропорта Навои Алишер Неъматуллаевич Клычев 22 октября был освобожден от должности. Сотрудники воздушной гавани выступили с обращением о восстановлении в должности уволенного директора, который руководил аэропортом с 11 декабря 2019 года.

В открытом письме, подписанном более чем 290 сотрудниками, отмечается, что с первых дней работы Алишер Клычев провел встречи с сотрудниками, ознакомился с положением в их семьях, условиями на работе, выявленные недостатки начали устранять сразу же.

«Если во время пандемии все предприятия прекращали трудовые договоры с работниками, то Алишер Неъматуллаевич увеличил число авиарейсов, проходящих через наш аэропорт, тем самым пытался обеспечить работой сотрудников, улучшить их финансовое положение, а также аэропорта (объект завершил 2019 год с убытком в 4,3 млрд сумов). В частности, он добился совершения девяти рейсов в неделю турецкой авиакомпанией MNG Airlines. Он вел переговоры о налаживании дополнительных авиарейсов в ближайшем будущем», — говорится в обращении.

В 2019 году международный аэропорт Навои принимал в среднем 4 рейса в неделю. С приходом Алишера Клычева, несмотря на сокращение авиаперевозок в мире из-за пандемии, их число выросло до 20 в неделю, отмечают сотрудники.

Под его руководством также внедрена почтово-курьерская служба, которая каждый месяц приносит аэропорту 400−500 млн сумов и обеспечивает людей работой.

«Вышеуказанные достижения были достигнуты без помощи компании Uzbekistan Airports, а в результате совместных усилий работников международного аэропорта Навои. На сегодняшний день существует ряд предложений по выполнению авиарейсов через аэропорт Навои, однако нам неизвестно, поему администрация Uzbekistan Airports не спешит помогать нам», — отмечается в письме.

Например, пишут сотрудники, необходимо получить страховой полис для выполнения технической посадки азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines и обеспечения безопасности дозаправки топлива. Однако конкурс по выбору страховой компании продлевается, хотя с получением этой страховки будут выполняться 1−3 рейса Boeing 747−8.

В письме также указывается, что Uzbekistan Airports в курсе того, что грузовой терминал аэропорта нуждается в ремонте, поскольку во время снегопада и дождей регулярно протекает крыша. Для ремонта требуется в среднем 32 млрд сумов, но компания не оказывает помощи в развитии аэропорта.

Директор был освобожден от должности «без каких-либо причин», пишут работники аэропорта, выражая поддержку Клычеву и призывая восстановить его в должности.

Алишер Клычев. Фото: Kun.uz.

В интервью Kun.uz Алишер Клычев рассказал, как ему удалось сделать конкурентоспособными ставки и сборы, которые были в среднем в два раза выше, чем у ближайших соседей, открыть направление технической посадки самолетов, которая никогда не совершалась в аэропорту Навои, возобновить работу почтово-курьерских отправлений, восстановить деятельность гостиницы, запустить услугу бортового питания (кейтеринг) и другие. В результате удалось увеличить число грузовых рейсов в 2−3 раза.

«Если судить о финансовых показателях, в январе у нас был убыток 2 млрд сумов с небольшим, в феврале — 1 млрд 900 млн сумов. В августе мы вышли в плюс. В сентябре заработали 1 млрд 50 млн. Октябрь еще не завершился, но, по моим предварительным подсчетам, на 26 октября мы уже имеем прибыль 2 млрд 800. Количество перевозимого груза увеличилось в два раза. Сейчас, на 25-е число — 2600 тонн. Наш терминал рассчитан на 400 пассажиров в час», — заявил он.

По словам Алишера Клычева, его увольнение было неожиданным. «Внезапно пришли, устроили собрание, представили временного исполняющего обязанности. Когда я пришел в свой кабинет, мне вручили приказ. Ни на каком собрании я не был. Немного обидно. Всему коллективу огромное спасибо и мой поклон им за то, что они в меня поверили, и мы с ними так хорошо поработали», — заявил он.

Комментарий Uzbekistan Airports





29 октября компания Uzbekistan Airports опубликовала комментарий касательно увольнения Алишера Клычева. В нем отмечается, что при назначении и освобождении от должности директоров международных аэропортов в Узбекистане компания руководствуется законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Трудовым кодексом.

Трудовой договор между Клычевым и Uzbekistan Airports был заключен 11 декабря 2019 года до принятия на работу основного сотрудника (Клычев работал на должности и. о. директора). Соглашение было расторгнуто 22 октября в соответствии с пунктом 3 статьи 97 Трудового кодекса (прекращение трудового договора по истечении срока).

В сообщении отмечается, что ранее Алишер Клычев был предупрежден «за грубые нарушения в работе, допущенные из-за самоуправства и слабых лидерских качеств». 7 июля он написал разъяснительное письмо министру транспорта.

«Алишер Клычев абсолютно не придерживался международных стандартов при найме рабочих. Согласно международным требованиям, в аэропорту, в котором должны были работать 623 сотрудника, сейчас работает 780 человек. Хотя мониторинг Uzbekistan Airports в рамках законодательства показал, что возможности аэропорта должны привести к адаптации 157 сотрудников нормативным требованиям. Алишер Клычев был также равнодушен к этому вопросу», — говорится в сообщении.

Руководство Uzbekistan Airports создало специальную рабочую группу для изучения обращений сотрудников международного аэропорта «Навои».

В настоящее время руководителем аэропорта Навои указан Фархад Эгамбергенович Худайназаров, который ранее руководил аэропортом Ургенча.