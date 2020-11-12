Темой девятого выпуска еженедельного подкаста страховой компании «Узбекинвест» стало страхование автомобиля, купленного в кредит.
Кто является страхователем и выгодоприобретателем? В каких моментах страховая компания выплачивает сумму кредита? Обязательно ли страховать автомобиль, приобретаемый в кредит?
На все эти вопросы специалисты «Узбекинвест» ответили в новом выпуске подкаста.
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