Возрастающая потребность промышленности в квалифицированных специалистах определяет необходимость подготовки кадров с инновационным мышлением для интенсивного развития экономики.

В современном мире конкурентные преимущества получают страны с высоким уровнем человеческого капитала. Они могут предложить бизнесу и инвесторам специалистов высокого уровня. И здесь видна связь системы образования с потребностями новой экономики. Так как образование является основой экономического роста.

И одним из вузов, способных внести вклад в решение данных задач, является филиал Турецкого университета экономики и технологий в Ташкенте.





Как это было

Инициатива об открытии турецкого вуза впервые была озвучена в рамках реализации договоренностей в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Турцию в феврале 2020 года. Соглашение было подписано между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и университетом экономики и технологий при Союзе торговых палат и товарных бирж Турции TOBB.

17 июня было принято постановление Кабинета Министров №389 об образовании филиала Турецкого университета экономики и технологий в Ташкенте. Цель — укрепление образовательного потенциала Узбекистана и совершенствование подготовки высококвалифицированных кадров в области предпринимательства на основе международных образовательных стандартов.

Особенность Турецкого университета экономики и технологий TOBB ETÜ

Университет экономики и технологий Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB ETÜ Аnkara) начал деятельность в 2003 году. В нем собран сильный профессорско-преподавательский состав. TOBB ETÜ создан как университет, который обучает предпринимателей индивидуальности и международному опыту в ведении бизнеса.





В 2020—2021 учебном году TOBB ETÜ Tashkent принял первых студентов по двум направлениям бакалавриата: «Международный бизнес и предпринимательство» и «Электронная коммерция и управление технологиями».

Специалистов готовят по международным образовательным стандартам. Они направлены на формирование у студентов креативного мышления и предпринимательских навыков. К учебному процессу были привлечены высококвалифицированные зарубежные преподаватели.

В своей учебной программе университет основывается на системе дуального образования. Она нацелена на совместное образование с промышленностью, где балансируют теория и практика.





Цель программы — предоставление студентам работы в компаниях Турции и Узбекистана до получения степени бакалавра. Исходя из своих стратегических целей, университет сотрудничает с производственными предприятиями и организациями.

Также у студентов есть возможность в одном из семестров обучаться в Турции. Там можно познакомиться с деятельностью университета TOBB ETÜ в Анкаре, ведущими зарубежными предприятиями, а также пройти стажировку.

В Ташкентском филиале очная форма обучения на платно-контрактной основе и на английском языке. Учебные планы и программы идентичны с TOBB ETÜ в Анкаре. Срок обучения — четыре года.

Дополнительной особенностью учебной программы является то, что академический год состоит из трех семестров — осенний, весенний и летний. Учебный процесс организован по кредитно-модульной системе обучения. Студенты также могут изучать второй иностранный язык: французский, немецкий, испанский, китайский.





По окончанию выпускники получают международный диплом, признаваемый в Узбекистане и Турции.

Союз Торговых палат и товарных бирж Турции и Торгово-промышленная палата Узбекистана выделили льготы и преференции для одаренных студентов.

Учащиеся также могут участвовать в деятельности Торгово-промышленной палаты. Там их будут знакомить с правовыми, экономическими и социальными условиями для реализации предпринимательских инициатив. Они научатся участвовать в развитии партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти и управления, а также получат опыт в предпринимательской деятельности.

Главная цель TOBB ETÜ Tashkent — предоставить молодежи Узбекистана возможность стать высококвалифицированными кадрами, соответствующими международным требованиям рынка труда.

Телефон: (+998) 78−150−60−08.

Сайт: etu.edu.tr

Telegram-канал: t.me/TOBB_ETU_TASHKENT

Instagram: @tobbtashkent_life

На правах рекламы.