Пскемский хребет протягивается с северо-востока на юго-запад на 160 км. Это один из самых высоких и сложных для пешего туризма рельефов в Узбекистане. Здесь огромное количество перевалов и вершин разных категорий сложности.

Моя команда много времени проводит в экспедициях, особенно на юге нашей страны. Каждый год мы планировали посетить озёра Пскемского хребта, но по разным причинам у нас не хватало времени. Пандемия, ограничения на передвижение между областями и доступность лишь Ташкентской области стали прекрасным шансом для реализации задуманного много лет назад.

Пскемский хребет разделяет бассейны рек Пскем и Коксу. В его огромных ущельях скрыты красивейшие высокогорные озёра.