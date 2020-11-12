10 утра. Вырвавшись из тисков закрытого на карантин города, мы стоим напротив реки Пскем. Зеленые склоны гор, цветущие луга и снежные вершины наполняют нас чувством свободы, пьянит предвкушение долгожданного путешествия. Людям, привыкшим к постоянному движению, эти месяцы в городе дались очень непросто.
Густо поросшее ущелье с крутыми скальными стенками и резким наклоном уходит вверх на многие километры. Здесь нет троп. С большими рюкзаками все время приходится продираться через плотные заросли и бесконечно форсировать мощный ледяной сай.
Слово «ихначкуль» (яхна – ихна) переводится как прохладный, холодный, ледяной. Озёра Ихначкуль – озёра с очень холодной водой или ледяные озёра.
Чтобы добраться до озёр, нужно пройти несколько ущелий, подняться на 3,5
километровые перевалы и только после спуститься к водоёмам.
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