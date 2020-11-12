Подведены итоги опроса представителей махаллинских комитетов и субъектов предпринимательства о социально-экономических последствиях COVID-19 в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в офисе Программы развития ООН.

Результаты опроса были представлены 11 ноября на видеоконференции, организованной Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР), Министерством по поддержке махалли и семьи, центром «Стратегия развития» и страновыми офисами Всемирного банка и ПРООН.

Исследование социально-экономического воздействия COVID-19 на домохозяйства проводилось с мая по июнь с опросом руководителей махаллинских комитетов во всех регионах Узбекистана. В опросе приняли участие 3670 респондентов, в том числе председатели махаллей (84,7%), их заместители (12,8%) и активисты махаллей (2,5%), 62,9% из которых являются членами сельских махаллей.

Результаты обследования показали, что пандемия привела к увеличению числа бедных семей, особенно в городских районах. Наиболее сильно пострадали малообеспеченные семьи (это отметили 48% респондентов, особенно в Намангане и Самарканде), многодетные семьи (отметили 40% респондентов, особенно в Ташкентской области) и семьи с вернувшимися трудовыми мигрантами (отметили 55% респондентов, особенно в Джизаке и Кашкадарье). Эти негативные последствия в основном включали снижение доходов и потерю работы, на что указали 74% и 58% респондентов соответственно.

Рекомендации по устранению социально-экономических последствий включают:

изменение мер экономической и социальной политики с целью поощрения частного сектора к импорту или производству необходимых товаров на местном уровне;

поощрение молодежи и женщин к занятию семейным предпринимательством путем поддержки создания малых частных предприятий в махаллях;

облегчение доступа для женщин и девушек к получению необходимой помощи, а также обеспечение того, чтобы вопросы, вызывающие их озабоченность, были услышаны;

обеспечение того, чтобы СМИ подчеркивали отсутствие опасности со стороны людей, получивших лечение от COVID-19.

В параллельном опросе рассматривалось воздействие пандемии COVID-19 на малые и средние предприятия (МСП) по всей стране на основе 887 интервью с субъектами предпринимательства по всему Узбекистану.

В ходе опроса было выявлено, что больше всего пострадали МСП в секторе туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также предприятия, расположенные в Сырдарье, Намангане, Навои, Ташкенте и Каракалпакстане, в то время как предприятия в сельском, лесном и рыбном хозяйствах пострадали меньше всего. Наибольшие трудности во время пандемии испытали предприятия, которые не смогли работать удаленно либо перенести рабочие процессы, а также те, у которых не было доступа в интернет или необходимого оборудования.

В докладе по второму обследованию было рекомендовано, чтобы помощь, оказываемая МСП, включала устранение факторов, сдерживающих развитие бизнеса, снижение налогового бремени, улучшение доступа к финансовой помощи путем снижения ставки кредитования и поддержку перехода к удаленной работе.

Цель видеоконференции, на которой были представлены эти результаты обследований, — в том, чтобы представить их ключевым лицам, принимающим решения, а также определить шаги по использованию выявленных данных. На мероприятии было озвучено предложение положить эти данные в основу для будущих политических механизмов и актов законодательства, направленных на минимизацию последствий COVID-19, а также использовать при восстановлении Узбекистана после пандемии.