Девятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 20 ноября в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят законы «О государственной геномной регистрации», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав и законных интересов собственников», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятыми мерами по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений», «Об учреждении почетного звания Республики Узбекистан „Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган геолог“» и «Об установлении Дня профессиональных союзов Узбекистана».

Члены Сената также рассмотрят отчет Кабинета министров о выполнении госпрограммы-2020 и обсудят исполнение закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» министерствами, ведомствами и органами власти на местах.

На заседании планируется обсудить направление парламентских запросов в правительство о мерах по повышению конкурентоспособности специальных экономических зон страны, о повышении эффективности медицинского осмотра молодых людей, вступающих в брак, и других вопросов.

Сенат обсудит результаты парламентских запросов в Кабинет министров о мероприятиях по защите прав граждан Узбекистана, временно работающих в России, о состоянии садово-виноградарских товариществ, о проблемах привлечения населения, особенно молодежи, к занятию физической культурой и спортом, об условиях для развития женского предпринимательства, о проблемах, связанных с отходами и их воздействием на здоровье населения.