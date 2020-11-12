Беспрецедентное предложение для тех, кто давно желал приобрести апартаменты в Mirabad Avenue. Только до конца 2020 года у всех покупателей появилась возможность стать обладателем апартаментов в рассрочку.
В связи с получением кадастра в блоках A и B резиденция премиум-класса Mirabad Avenue запускает гибкие условия оплаты и предлагает беспроцентную рассрочку до 12 месяцев.
Для оформления резиденту необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.
На фото: шопинг-авеню вдоль блока А. Первая линия
На какие апартаменты действует рассрочка и какой первоначальный взнос
На апартаменты, расположенные на первой линии в блоках A и B. На эти два блока действует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом от 30%.
На апартаменты в блоке С (данный блок уже имеет кадастр) также доступна беспроцентная рассрочка сроком до 6 месяцев с первоначальным взносом от 30%.
Условия действуют при покупке апартаментов в ноябре и декабре 2020 года.
Есть ли бонусы при полной оплате
При покупке апартаментов на первой линии в блоках А и B действует скидка до 8%. В случае оформления рассрочки скидки не учитываются.
На фото: лобби в блоке D. Первая линия
Приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens;
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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