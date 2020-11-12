Беспрецедентное предложение для тех, кто давно желал приобрести апартаменты в Mirabad Avenue. Только до конца 2020 года у всех покупателей появилась возможность стать обладателем апартаментов в рассрочку.

В связи с получением кадастра в блоках A и B резиденция премиум-класса Mirabad Avenue запускает гибкие условия оплаты и предлагает беспроцентную рассрочку до 12 месяцев.

Для оформления резиденту необходимо иметь всего два документа — паспорт и ИНН.



На фото: шопинг-авеню вдоль блока А. Первая линия

На какие апартаменты действует рассрочка и какой первоначальный взнос

На апартаменты, расположенные на первой линии в блоках A и B. На эти два блока действует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом от 30%.

На апартаменты в блоке С (данный блок уже имеет кадастр) также доступна беспроцентная рассрочка сроком до 6 месяцев с первоначальным взносом от 30%.

Условия действуют при покупке апартаментов в ноябре и декабре 2020 года.

Есть ли бонусы при полной оплате

При покупке апартаментов на первой линии в блоках А и B действует скидка до 8%. В случае оформления рассрочки скидки не учитываются.



На фото: лобби в блоке D. Первая линия

Приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:

стяжку;

шпатлевку;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы Kampmann (Германия);

систему умного дома от Siemens;

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; просторные прогулочные зоны; воркаут-зона.

в котором будут:





Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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