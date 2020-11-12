В Карши президент побеседовал с учителями, наставниками и медицинскими работниками, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 30 октября и 6 ноября состоялись видеоселекторные совещания по вопросам систем образования и здравоохранения. Президент подписал отдельные указ и постановление по этим направлениям.

На сегодняшней встрече участники обсудили реализацию этих реформ на местах.

«Мы не можем быть конкурентоспособной страной без развития этих двух сфер. Будущее строится здоровой нацией, образованным поколением», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Состояние школ, и качество медицинских услуг в Кашкадарье находятся на неудовлетворительном уровне, пишет пресс-служба президента. «Имеется множество проблем. Родители недовольны системой образования», — говорится в сообщении.





Глава государства рассказал собравшимся о том, каким он видит результаты новой системы работы, вклад педагогов и врачей в это дело. Затем он выслушал мнения директоров школ, учителей и медработников и поддержал их предложения, отмечается в сообщении.

«Решение задач в образовании, как и в медицине, — это как копать колодец иглой, работа, результат которой проявляется не сразу. Для этого надо трудиться с высокой самоотдачей. От этого зависит исход начатых реформ, удовлетворенность народа. На этом пути я полагаюсь и опираюсь на вас», — заключил президент.