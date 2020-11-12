Официальный поставщик кислородных концентраторов ООО S.A. Med Holding проводит акцию. До конца ноября при покупке кислородного концентратора можно получить пульсоксиметр в подарок.

Преимущества товара:

ультрасовременный дизайн;

высокая производительность;

наличие встроенного лекарственного ингалятора и набора для ингаляции;

небольшой вес и габариты;

малый уровень шума при работе;

компактный — подходит для домашнего и профессионального использования

Подробнее — в видео:

Продукция произведена по немецким технологиям. Гарантия: 2 года.

Узнать дополнительную информацию, а также приобрести кислородный концентратор можно по телефону: (+998) 71−200−28−88.

Сайт: samed.uz

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