Официальный поставщик кислородных концентраторов ООО S.A. Med Holding проводит акцию. До конца ноября при покупке кислородного концентратора можно получить пульсоксиметр в подарок.

Преимущества товара:

  • ультрасовременный дизайн;
  • высокая производительность;
  • наличие встроенного лекарственного ингалятора и набора для ингаляции;
  • небольшой вес и габариты;
  • малый уровень шума при работе;
  • компактный — подходит для домашнего и профессионального использования

Подробнее — в видео:

Продукция произведена по немецким технологиям. Гарантия: 2 года.

Узнать дополнительную информацию, а также приобрести кислородный концентратор можно по телефону: (+998) 71−200−28−88.

Сайт: samed.uz
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