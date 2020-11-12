Официальный поставщик кислородных концентраторов ООО S.A. Med Holding проводит акцию. До конца ноября при покупке кислородного концентратора можно получить пульсоксиметр в подарок.
Преимущества товара:
- ультрасовременный дизайн;
- высокая производительность;
- наличие встроенного лекарственного ингалятора и набора для ингаляции;
- небольшой вес и габариты;
- малый уровень шума при работе;
- компактный — подходит для домашнего и профессионального использования
Подробнее — в видео:
Продукция произведена по немецким технологиям. Гарантия: 2 года.
Узнать дополнительную информацию, а также приобрести кислородный концентратор можно по телефону: (+998) 71−200−28−88.
Сайт: samed.uz
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