Узбекистан и Казахстан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
Во время телефонного разговора 12 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях.
В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также о экономической и гуманитарной помощь кыргызскому народу.
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России, говорится в сообщении.
Долг Кыргызстана
Ранее исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что сократить внешний долг страны можно «своими ресурсами».
«Счет открыт как президентский фонд. Думаю, объявим в ближайшее время. Я неделю назад поручил найти пути покрытия внешнего долга. Есть пути — можно избавиться от внешнего долга своими ресурсами. Например, перед Китаем. Нужны переговоры, это пока предположения», — приводит его слова Sputnik Кыргызстан.
По его поручению Министерство финансов открыло депозитный счет для обслуживания внешнего долга. На этот счет будут поступать все добровольные взносы и пожертвования.
На 31 августа 2020 года государственный долг Кыргызстана составил около 4,5 млрд долларов, из них 3,9 млрд долларов — внешний долг. При этом 2,1 млрд долларов (42,5%) приходится на кредиты Эксимбанка Китая. Госдолг страны составляет 64,9% к прогнозному ВВП на текущий год.
В 2020 году кыргызская сторона неоднократно просила Китай облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны, так как из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно пострадала экономика. Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином также просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга. Последний раз эта просьба звучала во время недавнего визита в Бишкек главы китайского МИД Ван И в сентябре.
По данным аналитической организации «Центр глобального развития», такая большая задолженность ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.
Слава
ЭХ киргизы и таджики.. итак Китаю за долги территории отдавали, видимо еще придется отдавать, если не помогут. Не то чтобы у казахов с этим лучше, но у них хотя бы есть что отдать Китаю безболезненно, нефти и газа много.
Muzaffar Ismailov
Таджикистан отдал часть своей плодотворной территории для погашения долга. То же самое Китай и предлагал Казахстану и Киргизтану. Цель Китая это экспансия, он уже прибрал восточный Туркестан с молчаливого согласия Сталина, теперь зариться на всю среднюю Азию. Китайский пример экспансии путем кредитований будут ещё долго изучать.
Malik Djuraev
Да-а, если не помочь кыргызам, то потом придется покупать воду у китайцев, а они церемониться не будут выставят счёт по предоплате и если не заплатишь перекроют воду. Они по моему только этого и добиваются, чтобы управлять ЦА.