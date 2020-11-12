Узбекистан и Казахстан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

Во время телефонного разговора 12 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях.

В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также о экономической и гуманитарной помощь кыргызскому народу.

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России, говорится в сообщении.

Долг Кыргызстана

Ранее исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что сократить внешний долг страны можно «своими ресурсами».

«Счет открыт как президентский фонд. Думаю, объявим в ближайшее время. Я неделю назад поручил найти пути покрытия внешнего долга. Есть пути — можно избавиться от внешнего долга своими ресурсами. Например, перед Китаем. Нужны переговоры, это пока предположения», — приводит его слова Sputnik Кыргызстан.

По его поручению Министерство финансов открыло депозитный счет для обслуживания внешнего долга. На этот счет будут поступать все добровольные взносы и пожертвования.

На 31 августа 2020 года государственный долг Кыргызстана составил около 4,5 млрд долларов, из них 3,9 млрд долларов — внешний долг. При этом 2,1 млрд долларов (42,5%) приходится на кредиты Эксимбанка Китая. Госдолг страны составляет 64,9% к прогнозному ВВП на текущий год.

В 2020 году кыргызская сторона неоднократно просила Китай облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны, так как из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно пострадала экономика. Экс-президент страны Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином также просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга. Последний раз эта просьба звучала во время недавнего визита в Бишкек главы китайского МИД Ван И в сентябре.

По данным аналитической организации «Центр глобального развития», такая большая задолженность ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.