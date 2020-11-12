22 октября на странице Иман Каримовой, дочери Гульнары Каримовой, появилось сообщение касательно здоровья ее матери. В публикации отмечалось, что «ее состояние сугубо ухудшилось за прошедшие несколько дней»,

«Наших адвокатов осведомили в телефонном звонке, что Гульнара сейчас находиться в санчасти, с сильным восполнением обоих лёгких. Медицинскую помощь ей не оказывают, сдать тест на COVID-19 не разрешают, передать лекарства и аппараты для лечения так же запрещено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД опровергли «Газета.uz» распространенную информацию. «Ее состояние хорошее. Она не заражена COVID-19. Пневмонии легких тоже нет», — отметили в ведомстве.

Заместитель начальника Главного управления по профилактике правонарушений МВД полковник Умида Абдуллаева назвала сообщения о самоубийстве Гульнары Каримовой безосновательными. «Слова о самоубийстве и других негативных случаях безосновательны. Гульнара Каримова отбывает назначенное судом наказание», — передает ее слова Daryo.uz.

Источник «Газеты.uz» в правоохранительных органах сообщил, что Гульнара Каримова дважды сдавала тесты на коронавирус — в обоих случаях результат оказался отрицательным.

Кроме того, 12 ноября на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения гендерного равенства, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева прокомментировала сообщения вокруг старшей дочери первого президента Узбекистана. «Сейчас мы говорим о гендерном равенстве. Женщина ли это, мужчина ли, если совершает преступление, нужно отвечать наравне [перед законом]», — заявила она.

Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

В мае в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей средств и возвращаемых в страну.

В середине сентября также стало известно, что Узбекистан и Швейцария достигли рамочного соглашения, согласно которому активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов Гульнары Каримовой, будут возвращены Узбекистану.