12 ноября Telegram-канал Troll.uz опубликовал фотографии множества коробок с газовыми смарт-счётчиками Osten, выпущенными столичной компанией «Технопарк». В посте отмечается, что эти приборы учета взорвались в домах в Андижане.

«В день по 20−30 счётчиков таких привозят. Во время испытаний тоже взрываются, но их не упаковывают в коробки. Эти счётчики из домов и квартир. Если присмотреться, на них написаны адреса домов. Читается надпись „уй“», — говорится в публикации.





24 сентября также сообщалось о взрыве газового счётчика в Андижане. Тогда на предприятии «Худудгазтаъминот» отметили, что по предварительной версии произошла вспышка газовоздушной смеси внутри прибора, приведшая к его разрушению. Возможной причиной возникновения газовоздушной смеси внутри счётчиков и газовой сети называлось попадание атмосферного воздуха в трубу на участке, до прибора учета. Там же опровергли версию о возможном разрушении прибора учета из-за повышенного давления в сети.

Реакция «Технопарка»

Заместитель генерального директора по связям с общественностью «Технопарка» Наргиз Шоисламова в ответ на запрос «Газеты.uz» сообщила, что установкой счётчиков занимается газораспределительная организация.

«Мы, ООО „Технопарк“, — производители товара, в данном случае — приборов учёта газа. В зоне нашей прямой ответственности — выпуск качественного изделия, готового к эксплуатации. Счётчики Osten проходят многоступенчатую, очень жёсткую и сложную, полностью автоматизированную проверку. Она на 100% исключает саму возможность попадания на отгрузочный конвейер счётчика даже с незначительным браком», — отметила представитель компании.

По ее словам, на представленных фото указаны «не новые счётчики, которые могли разгерметизироваться ещё в упаковке, а приборы, которые явно были подвержены внешнему воздействию».





Наргиз Шоисламова отметила, что фотографии были сделаны почти два месяца назад. «Как вы видите, даже деревья еще зелёные. На фото — счётчики, которые прошли испытания. Причиной послужило наше внутреннее расследование по факту разгерметизации счётчика в Андижане. Наши специалисты вместе с экспертами итальянской компании Pietro Fiorentini выехали на место и выясняли причинно-следственные связи происшествия. По итогам был дан брифинг, и в данном вопросе поставлены все точки над i», — заявила она.

Заместитель гендиректора по связям с общественностью «Технопарка» сообщила, что в первые месяцы монтажа счётчиков было много нарушений. В частности, во время сварки соединительных гаек «процесс осуществлялся при непосредственном контакте с прибором».

«Вследствие этого сварочные отходы попадали внутрь механизма, из-за чего счётчик выходил из строя. Выходил из строя равно ломался, но не разрушался, не взрывался», — подчеркнула она.

Для предотвращения негативного влияния процесса установки на работу механизмов смарт-счётчика «Технопарк» выделил предприятию «Худудгазтаъминот» шаблоны верхней крышки счётчиков.

«Сделано это для того, чтобы подгонка труб осуществлялась исключительно на шаблоне. Тем самым, весь мусор и пыль попадают на шаблон, а после работ по подгонке (всех сварочных работ) шаблон удаляется. А сам счетчик устанавливается на заключительном этапе, что обеспечивает технические условия монтажа», — сказала представитель производителя.

Наргиз Шоисламова сообщила, что сервисный центр «Технопарка» гарантирует полную замену прибора при соблюдении условий, прописанных в паспорте прибора, а также на постоянной основе проводит обучение специалистов по монтажу счётчиков. 2−22 октября компания организовала тренинги для 854 специалистов «Худудгазтаъминот».

«Как представитель производителя хочу заверить вас: счетчики Osten безопасны при соблюдении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации», — заявила она.

Реакция «Худудгазтаъминот»

Как сообщила «Газете.uz» пресс-секретарь «Худудгазтаъминот» Мехрибон Маметова, в рамках проекта по внедрению автоматизированной системы контроля учёта газа планируется установка свыше 3,5 миллиона смарт-счётчиков.





Для наибольшего эффекта регионы страны поделены на несколько зон: «красную», «желтую» и «зеленую», сказала она. В «красной» зоне, к примеру, наблюдается наибольшее потребление природного газа и «имеется необходимость формирования платежной дисциплины». Специалисты региональных филиалов «Худудгазтаъминот» с привлечением подрядных организаций начали установку смарт-счётчиков с «красной» зоны.

Обновление счётчиков «позволит снизить потери природного газа на 30−35%. На сегодняшний день по всей стране установлено почти 508 тысяч счётчиков, в том числе 80 тысяч — в Андижанской области», — сказала она.

Мехрибон Маметова признала, что свыше 30 счётчиков, запечатлённых на фотографиях, были установлены у потребителей, но по техническим причинам вышли из строя.

«Кроме того, с дополнительными 12 счетчиками проведены испытания на разрыв от внешнего воздействия в целях установления причин ранее произошедших инцидентов и воспроизведения аналогичных опытов, проведенных иностранными специалистами из Италии с участием представителей ООО „Технопарк“. По каждому из вышедших из строя счётчиков направлен запрос производителю для уточнения причин», — заявила пресс-секретарь.

Производитель — «Технопарк» — уведомляется по всем случаям технических инцидентов, связанных с выходом из строя смарт-счётчиков. Все приборы учёта в домовладениях абонентов устанавливаются под гарантию производителя на пригодность к эксплуатации и уровню безопасности.

В случаях выхода из строя по различным причинам счётчик заменяется на новый со стороны производителя. Дальнейшее исследование причин выхода из строя приборов учёта газа осуществляется «Технопарком», указала Мехрибон Маметова.

О компании «Технопарк»





Согласно открытым данным Центра государственных услуг, компания «Технопарк» была зарегистрирована 10 июня 2019 года. Вид деятельности — производство электробытовых приборов. Единоличным учредителем компании с уставным фондом в 10,1 млрд сумов (было — 400 млн сумов) значится хокимият Ташкента. Главой «Технопарка» является Сарвар Ахадов. Из информации АО Techno Continental об изменениях в наблюдательном совете, размещенной на сайте Единого портала корпоративной информации, следует, что Ахадов ранее возглавлял СП Dream Production, на производственных площадках которого выпускаются кондиционеры Artel. Учредителем Dream Production является хоким Джахонгир Артыкходжаев.

О том, что «Технопарк» планирует начать выпуск газовых счетчиков, стало известно ещё в июле прошлого года. Согласно инвестиционной программе на 2020−2020 годы, утвержденной президентом, «Технопарк» запустил производство электронных счётчиков в Яшнабадском районе Ташкента в феврале 2020 года. Предприятие в феврале также посещал президент Шавкат Мирзиёев. Годовой объем выпуска составит 3 млн устройств, указывается в документе. Стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов.

На сайте компании отмечается, что «Технопарк» производит мембранный смарт-счетчик Osten.

В январе 2019 года был опубликован проект постановления президента о мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы контроля и учета поставок природного газа (АСКУГ), в котором поставщиком приборов учёта газа определен «Технопарк». Согласно проекту, «Худудгазтаъминот» должно обеспечить покупку всего объёма счётчиков, произведенных «Технопарком», до 1 июля 2021 года. При этом предлагалось разрешить «Худудгазтаъминот» заключать договоры с компанией в иностранной валюте.

Документом также было предусмотрено до 2023 года освободить «Технопарк» и «Худудгазтаъминот» от таможенных платежей (за исключением сборов), НДС, сборов за регистрацию модулей мобильной связи по IMEI и акцизного налога для мобильных операторов, которые в рамках внедрения АСКУГ будут предоставлять услуги мобильной связи.

Антимонопольный комитет, изучив проект постановления, тогда заявил, что документ противоречит законам о конкуренции и о госзакупках. Ведомство рекомендовало исключить из проекта ряд спорных пунктов. Статус документа пока неясен, на обсуждение на портале regulation.gov.uz он не выносился.