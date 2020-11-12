Постановлением правительства от 11 ноября внесены поправки в действующее законодательство по борьбы с нарушениями правил дорожного движения, сообщило УзА. Проект документа МВД публиковало для обсуждения в конце сентября.

Согласно постановлению, с 1 января 2021 года нарушения правил дорожного движения можно фиксировать как с помощью видеорегистраторов, так и камер видеонаблюдения и других устройств съемки, а также мобильных телефонов. Все отправленные видеозаписи будут рассматриваться в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.

Сейчас специальный сайт ГУБДД dyhxx.ejarima.uz принимает записи только с видеорегистраторов. Видео не должно быть более трехдневной давности, а его продолжительность - превышать 120 секунд. Также на нем должны быть указаны дата и время совершенного нарушения. За каждую отправленную запись с нарушением ПДД полагается денежное вознаграждение в размере 5% от базовой расчетной величины (11150 сумов).