В Термезском районе Сурхандарьинской области 7 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной машины областной прокуратуры и тепловоза. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Инцидент произошел примерно в 21:30, когда автомобиль ехал из Термезского района в Термез и столкнулся с движущимся резервным тепловозом при переезде неохраняемого участка на 57-м километре между железнодорожными станциями Термез — Учкизил.

В результате ДТП на месте скончались водитель автомобиля У. Каттаев и находившийся на переднем сиденье старший прокурор областной прокуратуры Б. Эргашев. Заместитель прокурора области Х. Куллиев был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.