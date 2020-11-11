КДЛ SwissLab запустила автоматизированную ПЦР-лабораторию. В день она выполняет более пяти тысяч лабораторных исследований на наличие COVID-19 и других инфекционных заболеваний.


Главное преимущество ПЦР-лаборатории — это работа с роботизированным оборудованием. Оно выполняет исследование со 100%-ой точностью за минимальное количество времени.


Для контроля качества лабораторной диагностики был приглашен квалифицированный эксперт из России. Он обучил специалистов SwissLab и рассказал обо всех преимуществах ПЦР-системы.


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