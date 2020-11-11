В Узбекистане в очередной раз объявлено о масштабной приватизации. На моей профессиональной памяти программ по выводу государства из активов предприятий уже наберется с десяток. О приватизации прошлых годов сказано многое: и хорошее, и плохое. Что полезного можно извлечь из этого опыта? Уже практически ничего.

Все, что раньше отечественный бизнес взял у государства, — это, в основном, советские предприятия и объекты. А это не просто устаревшие и энергозатратные технологии. Это еще и целый «чемодан без ручки»: в их структуре были типографии, бани, поликлиники, дворцы культуры, даже театры. Западному инвестору все это не нужно. Но государству приходилось пристраивать «социалку» в чьи-то руки, зачастую не очень эффективно. Вопросы перепрофилирования решались без учета потребностей простых людей и рынка труда, обрекая многие бывшие госпредприятия на еще большую деградацию.

Планирование нового захода приватизации сегодня нужно вести исключительно на базе мирового опыта. Еще в мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить приватизацию около 1400 госактивов. Свыше 700 неэффективных госпредприятий планируется ликвидировать. Весной, когда пандемия только набирала оборот, озвученные планы должны были помочь разгрузить бюджет, который и так испытывал серьезную нагрузку. И еще один момент — от предыдущих программ приватизации малый и средний бизнес получили не так много. Сейчас нужно таких предпринимателей как можно ближе допустить к госактивам.

Новая программа, как и ее прежние аналоги, пытается диверсифицировать подход к разным видам госсобственности, она поделена на пять частей. В соответствии с указом президента в итоговый список вошли более 620 госактивов — одни из них подвергнутся «трансформации», часть будет выставлена на публичные торги, остальные — реализованы частному сектору за символическую цену в 1 сум. Добра еще навалом. Список широкий — от флагманов химпрома и цементной промышленности до ташкентского технорынка «Малика» и бывшего центрального здания Службы госбезопасности.

Емкий термин «трансформация» предусматривает перевод в 2021 году 32 крупнейших компаний и предприятий на систему международной финансовой отчетности, привлечение международных экспертов в управление этими госактивами, а также подготовку и вывод этих компаний на международные рынки с помощью корпоративных евробондов.

Перечень этот весьма традиционен, в него вошли все наши «голубые фишки» — «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», «Тепловые электростанции», «Узбекгидроэнерго», Навоийский горно-металлургический комбинат, «Узавтосаноат», а также «Узбекистон темир йуллари» и Uzbekistan Airways. Государство здесь пока полностью сохранит свой контроль.

Мировая экономика сегодня уже давно полна идеями о том, что форма собственности сама по себе не предусматривает эффективность или неэффективность использования тех или иных объектов и предприятий. Приватизация любой ценой не может стать железным приоритетом — в этом современный подход в отношении к госсобственности. Сегодня существуют и более любопытные схемы привлечения средств в госактивы.

Мы наконец-то твердо решили взять на вооружение такой механизм привлечения средств, как размещение евробондов компаний и банков на международных фондовых биржах. Для выпуска облигаций сейчас не самое подходящее время, кризис. Но пандемия закончится, а к этому времени власти должны подготовить госкомпании к выходу на рынки: сделать их прозрачными, с достоверной отчетностью, с качественным корпоративным управлением. Участие на таких рынках — не просто долгосрочная виза на проход в мировую экономику. Скорее вид на жительство. Знак особого доверия.

Есть, правда, одна существенная загвоздка — власть в лице госчиновников по-прежнему будет обладать всей полнотой прав собственника на госимущество и вольна распоряжаться им по своему усмотрению. Здесь нашим депутатам хорошо бы подсуетиться — закрепить законом распределение средств, поступающих от евробондов.

Не совсем понятно также, что подразумевается под расплывчатыми формулировками «перехода к принципам рыночных отношений» и «формирования конкурентной среды и привлечения частного сектора в сферу деятельности данных предприятий». Сколько времени уйдет на этот переход и с помощью каких конкретных механизмов, кроме пересмотра льгот и преференций, он будет осуществляться? Пока также не озвучено, сколько власти хотят выручить средств от продажи госактивов. Цифры в бюджет должны поступить немалые, иначе и смысла затевать новый раздел имущества никакого.

И, наконец, самое главное — запланированная масштабная приватизация должна проводиться в условиях реформирования самих государственных институтов: необходимо снижать степень их коррумпированности и, напротив, повышать качество судебной системы и уровень защиты прав собственности в государстве. Починка автомобиля на ходу всегда таит в себе массу неожиданностей, особенно если рулевые от бюрократии решают вопросы по принципу «своим — все, остальным — закон».

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