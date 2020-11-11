Взрослые с детства нас учили постоянно мыть руки. Мы ежедневно общаемся и здороваемся за руку с другими людьми, посещаем общественные места, кафе и больницы, пользуемся туалетами, держимся за поручни в общественном транспорте, гладим животных и не выпускаем из рук смартфоны. И при этом нас везде поджидает невидимая опасность: сотни тысяч болезнетворных микробов, различных вирусов и грибков.

Брюшной тиф, гепатит А, холера, дизентерия, грипп и другие ОРВИ, глистные заболевания, сальмонеллез, ротавирус и ряд других кишечных инфекций — это лишь часть болезней, которые обычно возникают из-за несоблюдения рядовых правил гигиены и грязных рук. И тут не стоит надеяться на случай: один раз может и пронесет, а в другой можно легко оказаться пациентом инфекционной больницы.





Что делать, когда нет возможности помыть руки с мылом

Далеко не всегда есть возможность тщательно помыть руки с мылом под проточной водой. Как раз для таких случаев современная медицина предлагает ряд антисептических средств для профессионального и бытового использования.

Это уже привычные многим санитайзеры на основе этилового или изопропилового спирта, которые при нанесении на кожу рук уничтожают до 99% всех вирусов, патогенных микроорганизмов и бактерий. Но это можно сказать далеко не про каждый антисептик, который можно купить в ближайшем магазине или аптеке, даже если он пахнет спиртом. Ведь неизвестно, соблюдал ли производитель правильную рецептуру.





Как выбрать антисептик для рук, который гарантированно защитит от вирусов и микробов

В своих рекомендациях Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает, что для успешной борьбы с вирусами и патогенами содержание этилового спирта в антисептике должно быть выше 60%, а изопропилового — более 75%. Меньшее количество спирта просто не поможет избавиться от вирусов и бактерий.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендованные рецептуры антисептиков для рук, которые при правильном использовании гарантированно устраняют до 99% всех микробов и вирусов. Эффективность их применения в медицинских и бытовых целях неоднократно проверена экспертами.





Virus No — надежный и безопасный антисептик по рецептуре ВОЗ в Узбекистане

Фармацевтическая компания Naturex, которая за 8 лет работы на рынке Узбекистана зарекомендовала себя как производителя высококачественных и эффективных БАДов, запустила производство антисептиков для рук Virus No в строгом соответствии с рецептурой ВОЗ.

Согласно ей, антисептик Virus No состоит из трех ключевых компонентов (объемные проценты):

Этанол — 80% — обеспечивает защиту от вирусов, бактерий и микроорганизмов на 99%;

Глицерин — 1,45% — увлажняет кожу и замедляет испарение спирта;

Перекись водорода — 0,125% — обеззараживает сам раствор антисептика от спор бактерий.

Для производства Naturex использует реактивы высокой чистоты, которые также используются при производстве медицинских препаратов, а сам процесс приготовления антисептика проходит в лабораторных условиях.

Конечный продукт получил сертификат соответствия «Узстандарта» и санитарно-эпидемиологическое заключение Центра Государственного санэпиднадзора Ташкентской области. Таким образом, Naturex гарантирует безопасность антисептика для кожи человека и исключительную защиту от вирусов, бактерий и прочих возбудителей болезней.

Антисептик Virus No разливается в емкости 100, 300 и 600 мл с дозатором и пульверизатором, поэтому каждый сможет подобрать для себя подходящий объем для ежедневного ношения в сумке, использования дома, на работе или на улице. Кроме того, производитель предлагает антисептик в емкости на 10 литров, предназначенный специально для ресторанов, супермаркетов и организаций с большим количеством сотрудников.

Получить подробную информацию о продукции Virus No и оформить покупку можно по телефону: (+998) 95−475−73−73.

Сайт: naturex.uz

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