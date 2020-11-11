Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 11 ноября одобрили кандидатуру Алишера Иркиновича Максудова на пост председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе комитета.

Алишер Максудов (1974 г. р.) окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности (очно) в 1996 году и Ташкентский государственный экономический университет (заочно) в 2003 году. В 2014—2015 годы работал заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли, в 2015—2017 годы — первым заместителем председателя холднига «Узпахтасаноатэкспорт». С 2017 года возглавляет компанию «Узпахтасаноат».

Прежний глава Госкомэкологии Шавкатжон Абдуразаков, проработав на это посту менее полугода, в сентябре был утвержден исполняющим обязанности хокима Наманганской области.