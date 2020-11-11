Компания Apple на третьей осенней презентации 2020 года представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon. Глава технологического гиганта Тим Кук лично продемонстрировал новинки во время прямой трансляции, сообщило РИА Новости.

В Apple называют Mac на своих процессорах M1 «новой эрой». Восьмиядерный чипсет выполнен по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). В компании обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов. например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер. На презентации заявлено, что по производительности новинка превосходит конкурентов.

Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini.

Новые Mac смогут запускать приложения, написанные под архитектуру x86, благодаря ПО Rosetta. Вместе с новыми Mac вышло и большое обновление Mac OS, которое получило название Big Sur. Обновление существующих моделей до нее начнется 12 ноября.

MacBook Air обойдется от 999 долларов, Mac mini — 699 долларов, MacBook Pro — 1299 долларов. Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.