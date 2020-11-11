Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября провел совещание по вопросам социально-экономического развития Каракалпакстана.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на основе изучения состояния 37 тысяч домохозяйств и субъектов предпринимательства в регионе разработана комплексная программа развития Каракалпакстана на 2020−2023 годы.

В целях повышения инвестиционной привлекательности республики новым предприятиям предоставляется ряд налоговых льгот. Льготы также получат вновь созданные предприятия в сфере промышленности и услуг в Тахтакупырском, Бозатауском и Шуманайском районах и 45 махаллях и аулах, попавших в категорию отстающих в развитии.

С учетом «точек роста» 17 районов и городов сформировано 1359 инвестиционных проектов на сумму 12,3 трлн сумов для реализации в 2020—2022 годах. Планируется привлечь 523 млн долларов США прямых иностранных инвестиций и создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Намечено создать 27 промышленных кластеров, работающих по системе «от сырья до готовой продукции», говорится в сообщении.

В области сельского и водного хозяйства предусмотрены отмена выращивания хлопчатника на 12 тысячах гектаров и для размещения экспортоориентированных овощных культур, рекультивация 36 тысяч гектаров выбывших из оборота земель и формирование свободной экономической зоны «Каракалпак-агро», создание плантаций кунжута и увеличение поголовья породистого скота, специализация Ходжейлийского района под животноводство и овощеводство.

Будут приняты меры по экономии 2,5 миллиарда кубометров воды в год. Запланированы ремонт 14,2 тысячи км каналов, внедрение водосберегающих технологий на 45 тысячах гектаров посевных площадей, установка счетчиков в водораспределительных пунктах и лазерное нивелирование 38 тысяч гектаров земель.

Программа предусматривает отдельный подход к развитию Тахтакупырского, Бозатауского и Шуманайского районов, которые имеют относительно низкий уровень социально-экономического развития. В 2021—2023 годах планируется реализовать 172 проекта на сумму 409 млрд сумов для улучшения производственной и социальной инфраструктуры в этих районах.

Кроме того, 150 проектов на сумму 2,34 трлн сумов будут реализованы в 45 махаллях и аулах с тяжелыми условиями. Выплаты по процентам кредитов для этих проектов будут компенсироваться из Фонда по поддержке предпринимательства в размере 50% от базовой процентной ставки Центрального банка.

На совещании также были рассмотрены вопросы обновления облика районов и городов Каракалпакстана, строительства дорог и жилья.

В ближайшие три года намечено построить и отремонтировать 856 км автомобильных дорог, проложить 2500 км сетей питьевого водоснабжения и довести уровень обеспеченности региона питьевой водой до 70%. Будет построено 235 домов на 7000 квартир, в том числе 36 доступных многоквартирных домов на 2084 квартиры для молодых семей и малообеспеченного населения.

Рассмотрена работа по реновации города Нукуса и строительству современных объектов инфраструктуры.

В сфере здравоохранения даны поручения по полной оцифровке деятельности сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник, организации медицинских бригад и скрининговому обследованию населения.

Напомним, ранее в Сенате Олий Мажлиса был образован новый комитет по развитию региона Приаралья. Его руководителем является Борий Алиханов, бывший руководитель Экологической партии Узбекистана, а ранее — Экологического движения.