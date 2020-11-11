Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) в Узбекистане перенесена на первую половину 2021 года, сообщила пресс-служба агентства «Узатом».

В феврале министр энергетики страны Алишер Султанов заявлял, что миссия INIR была намечена на октябрь. Позднее МИД республики уточнил, что миссия перенесена на декабрь.

По данным пресс-службы, 9−12 ноября в формате видеоконференцсвязи проводится предварительная миссия INIR, в ее работе принимают участие более 40 специалистов из свыше 20 министерств и ведомств страны.

«На встрече, проходящей в духе обмена мнением, Узбекистан выразил готовность соблюдать все рекомендации и требования МАГАТЭ по ядерной безопасности», — говорится в сообщении «Узатома».

Ранее заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял, что агентство в 2020 году направит миссию INIR. По данным «Узатома», при содействии МАГАТЭ для страны разработана программа повышения кадрового потенциала и создания ядерной инфраструктуры в рамках строительства АЭС на 2020−2021 годы.