Дилерские центры Hyundai Auto Asia предлагают покупателям приобрести автомобиль Hyundai New Sonata с выгодой 13 млн сумов.
Это стильная, современная, высокотехнологичная машина, в которую невозможно не влюбиться с первого километра. New Sonata притягивает взгляды и зовет в путь.
С 13 по 15 ноября во всех дилерских центрах Hyundai Auto Asia можно выбрать свою инновационную, яркую, роскошную New Sonata. Покупателям будет из чего выбирать. Автомобиль представлен в шести комплектациях, а цветовая палитра — в восьми цветах.
Форма оплаты любая, включая лизинг и рассрочку.
Hyundai желает, чтобы число 13 стало счастливым для всех.
Адреса дилерских центров Hyundai Auto Asia:
- ДЦ «Сергели»: Ташкент, ТКАД, 68.
Телефон: (+998) 78−122−07−77.
- ДЦ «Юнусабад»: Ташкент, пр. А. Темура, 77а.
Телефон: (+998) 78−122−12−22.
- ДЦ «Южный»: Ташкент, ул. Кичик Халка йули, 22 В.
Телефон: (+998) 71−225−89−89.
- ДЦ «Самарканд»: Самарканд, ул. Лахути, 2А.
Ориентир: «ИКАР».
Телефон: (+998) 66−234−62−00.
- ДЦ «Бухара»: Бухара, ул. Мустакиллик, 55/1.
Ориентир: автобазар «Ситора».
Телефон: (+998) 95−600−30−35.
- ДЦ «Наманган»: Наманган, ул. Туракурганская, 200.
Телефон: (+998) 95−309−09−90.
- ДЦ «Ургенч»: Ургенч, ул. Фаязова, 10.
Телефон: (+998) 99−429−08−88.
Ознакомиться с ценами и выбрать комплектацию можно на сайте или в Telegram-боте.
Телефоны для справок и записи на тест-драйв в Ташкенте: (+998) 78−122−12−22, (+998) 71−225−89−89, (+998) 122−07−77.
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Шухрат Гулимов
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