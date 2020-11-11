Дилерские центры Hyundai Auto Asia предлагают покупателям приобрести автомобиль Hyundai New Sonata с выгодой 13 млн сумов.





Это стильная, современная, высокотехнологичная машина, в которую невозможно не влюбиться с первого километра. New Sonata притягивает взгляды и зовет в путь.





С 13 по 15 ноября во всех дилерских центрах Hyundai Auto Asia можно выбрать свою инновационную, яркую, роскошную New Sonata. Покупателям будет из чего выбирать. Автомобиль представлен в шести комплектациях, а цветовая палитра — в восьми цветах.





Форма оплаты любая, включая лизинг и рассрочку.

Hyundai желает, чтобы число 13 стало счастливым для всех.

Адреса дилерских центров Hyundai Auto Asia:

Ознакомиться с ценами и выбрать комплектацию можно на сайте или в Telegram-боте.

Телефоны для справок и записи на тест-драйв в Ташкенте: (+998) 78−122−12−22, (+998) 71−225−89−89, (+998) 122−07−77.

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