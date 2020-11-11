В жилом комплексе Parisien от компании Golden House объявляется удивительная акция «20.20.20». Она подразумевает огромные скидки до 20% на покупку последних 20 квартир в ипотеку сроком до 20 лет.

Французский квартал Parisien — это целый квартал, который объединяет в себе новые технологии строительства. Здесь воплощены ключевые принципы стандартов Golden House — надежность, комфорт и красота. Жилой комплекс отличается своей элегантностью и изысканностью. Вся архитектура, благоустроенный двор, оригинальный дизайн экстерьера делают его особенным среди других сооружений столицы.





Parisien с каждым днем становится известным благодаря благоустроенному двору — это одна из тех вещей, которой может гордиться ЖК. Во дворе комплекса находятся беседки, искусственные водоемы, красиво оформленные места для прогулок, игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов.





В настоящее время почти все распродано и в продаже остались последние 20 квартир. До 20 ноября можно приобрести квартиру со скидкой и оказаться среди счастливых обладателей. Также у потенциальных клиентов есть возможность приобрести жилье в ипотеку на привлекательных условиях сроком до 20 лет.

Кроме того, покупая квартиру в ЖК Parisien, клиенты становятся не только владельцами, но и получают возможность выиграть популярный электрокар Tesla Model 3.

Подробную информацию о жилом комплексе и планировках можно получить по ссылке, в call-центре и центральном офисе продаж.

Адрес офиса продаж Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукими.

Ориентир: бывший текстильный комбинат, мост Мукими.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz/parisien

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