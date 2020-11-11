С 1 апреля 2021 года, наряду с пшеничной мукой первого сорта, продажа на территории Узбекистана пшеничной муки высшего сорта разрешается при условии ее обогащения микронутриентами. Об этом говорится в постановлении президента «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

По этой причине устанавливается нулевая таможенная ставка на ввозимые микронутриенты для обогащения муки.

Кроме того, для здоровья населения:

а) начиная с 1 июня 2021 года обеспечиваются бесплатно:

микронутриентными порошками — дети в возрасте 6−23 месяцев в целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях;

— дети в возрасте 6−23 месяцев в целях обогащения пищи, приготовленной для них в домашних условиях; витамином «А» — дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;

— дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет; специальными препаратами для профилактики гельминтоза — дети в возрасте 2−10 лет;

б) начиная с 1 июля 2022 года обеспечиваются бесплатно:

препаратами йода — беременные женщины и кормящие матери, а также дети в возрасте 3−15 лет;

— беременные женщины и кормящие матери, а также дети в возрасте 3−15 лет; препаратами железа и фолиевой кислоты — женщины фертильного возраста до 35 лет.

Напомним, с апреля этого года запрещен импорт в Узбекистан необогащенных муки первого сорта и соли.

Согласно результатам общенационального исследования по питанию, проведенного в 2017 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения, большая часть детей в возрасте 6−23 месяцев в Узбекистане — 94% — не получают минимально допустимого рациона питания, необходимого для оптимального роста и развития. Лишь 30,3% детей в этом возрасте получают питание с минимальным разнообразием рациона. Эффективным инструментом борьбы с недостаточным питанием может стать повышенный налог на сахар и импорт премикса для обогащения муки, отмечали эксперты