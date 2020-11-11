За первые девять месяцев года в Узбекистане 70 сотрудников в сфере образования совершили преступления. Большая часть правонарушений связана со вступительными экзаменами, сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на межведомственном заседании в субботу, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, помощник начальника Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров Шукуров был задержан при получении 6500 долларов за нострификацию зарубежных дипломов четырех граждан.

Во время следствия выявлены также многочисленные признаки, позволяющие совершать коррупционные правонарушения в госинспекции. В частности, на госинспекцию возложена задача по рассмотрению документов на нострификацию в экспертной комиссии и проведению тестовых испытаний по специальностям (для нострификации). При этом на практике нет ни одной организации, которая бы осуществляла надзор за работой госинспекции.

«Электронная программа госинспекции, через которую проводятся тестовые испытания, нигде не проходила экспертизу и не имеет сертификата. У администратора есть возможность беспрепятственно вносить изменения в данные программы. А это создает условия для специалистов инспекции в личных интересах менять результаты тестовых испытаний. Обратите внимание, за последние два года баллы 198 лиц, сдавших тесты, искусственно завышались от 5 до 43 баллов. Все хорошо понимают, что это само по себе не происходит», — указал Нигматилла Юлдашев.

За последние два года 4500 лиц из свыше 23 тысяч сдавали тестовые испытания в вечернее время — с 18:00 до 00:00. «Даже следственные действия не проводятся после 23:00», — сказал генпрокурор.

Cогласно порядку, заявитель, не прошедший тестовые испытания, должен заплатить деньги в бюджет, чтобы повторно сдать тесты. Однако 503 лица, проваливших тест, в тот же день беспрепятственно сдавали тесты от двух до восьми раз. В результате бюджет не получил 224 млн сумов.

Кроме того, прошли нострификацию фальшивые дипломы трех лиц об окончании вузов в Таджикистане и Казахстане.

Генпрокурор указал, что передача полномочия по нострификации зарубежных дипломов, то есть передача управленческой функции госоргану, ответственному по надзору за качеством образования, сводит на нет борьбу с коррупцией.

«Как прокомментирует эти случаи начальник инспекции Улугбек Негматович [Ташкенбаев]? Или он сам тоже заинтересован в этом?», — спросил он.

Улугбек Ташкенбаев сообщил, что изначально для признания зарубежного диплома претенденты сдавали экзамен, а после с ними проводили беседы, из-за чего возникали трудности. Для решения этой проблемы оставили только тестирование в онлайн-формате. Что касается экспертизы программного обеспечения, то она находится на завершающей стадии, отметил глава инспекции.

Генпрокурора не удовлетворили ответы. В разговор вмешался заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев и заявил, что систему нужно полностью пересмотреть и забрать у госинспекции функции по нострификации.