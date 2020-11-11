Литва просит Беларусь предоставить официальную информацию об инциденте, произошедшем при запуске 8 ноября Белорусской атомной станции в Островце (БелАЭС).

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, для страны и для всего международного сообщества важно руководствоваться официальной информацией о ситуации на БелАЭС, основанной на фактах. В связи с чем, запрошена информация об инциденте, его причинах и влиянии на процесс запуска станции и атомную безопасность.

Литва также подчеркнула важность обеспечения культуры безопасности на и еще раз призвала Беларусь приостановить ввод в эксплуатацию ядерной установки до тех пор, пока не будут полностью выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности, экологические требования и рекомендации по стресс-тестам.

Напомним, БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября Александром Лукашенко, который заявил, что Беларусь становится ядерной державой. Он обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым создание дочернего предприятия российской госкорпорации, возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах.

Фото: Belta.by.

Уже 9 ноября появилась информация о том, что на первом энергоблоке АЭС была остановлена турбина из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Министерство энергетики Беларуси проинформировало, что на атомной электростанции «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования, а работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту». 10 ноября Госатомнадзор сообщил, что подлежащее замене электротехническое измерительное оборудование относится к 4-му классу безопасности и не оказывает влияние на ядерную и радиационную безопасность объекта.

МИД Литвы уже направляло ноту протеста Беларуси до запуска «небезопасной Островецкой атомной электростанции». В ноте осуждаются «безответственные действия Беларуси, которые усиливают ядерную угрозу и угрозу окружающей среде не только в Беларуси или Литве, но и во всей Европе».

Мэрия Вильнюса обратилась к жителям и попросила запастись бесплатными йодными таблетками в аптеках до 17 ноября в связи с сообщением о начале работы Белорусской АЭС.

БелАЭС

Строительство первой Белорусской АЭС началось в июле 2011 года. Для его строительства был выбран российский проект «АЭС-2006» с водо-водяным ректором ВВЭР-1200. Станция расположена у северо-западной границы Беларуси в агрогородке Ворняны в 18 км от города Островец Гродненской области, в 40 км от столицы Литвы — Вильнюса. Основный партнер Беларуси по строительству АЭС — «Атомстройэкспорт» госкорпорации «Росатом».

Первый энергоблок БелАЭС, запущенный 7 ноября, был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВт/ч электроэнергии, пишет «Интерфакс».