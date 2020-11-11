В Министерстве занятости и трудовых отношений прокомментировали появившиеся на днях сообщения о привлечении 900 граждан Бангладеш к строительству завода по производству синтетического жидкого топлива (GTL) в Кашкадарьинской области. Сообщалось, в частности, что первый самолет с 239 иностранцами уже прибыл в Узбекистан.

Позже по этому поводу выступили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Нодир Тиллаволдиев и Дониёр Ганиев, по мнению которых «привозить трудовых мигрантов из-за рубежа в период растущего числа безработных в Узбекистане является высшей степенью бессовестности и алчности».

В Минтруда заявили, что согласно постановлению президента от 15 октября 2009 года компании «Узбекнефтегаз» и Uzbekistan GTL действительно могут привлекать иностранных специалистов.

В то же время по постановлению правительства от 25 марта 2019 года иностранные граждане должны получить подтверждение на право работать на территории Узбекистана. За этим документом работодатель должен обратиться в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции.

«До сегодняшнего дня ни АО „Узбекнефтегаз“, ни Uzbekistan GTL, ни генеральный подрядчик проекта — компания ENTER Engineering — не обращались для получения соответствующего подтверждения», — говорится в сообщении Минтруда.

Министерство направило запросы в «Узбекнефтегаз» и ENTER Engineering, а также в Министерство иностранных дел для получения информации о привлекаемых на работу иностранных гражданах.

Кроме того, Минтруда выразило готовность содействовать в трудоустройстве на строительство завода GTL безработных граждан Узбекистана, а также в организации для них бесплатных профессиональных учебных курсов.