В отеле Hilton Tashkent City состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня основания банка «Асака». На торжестве были презентованы обновленный логотип и слоган.

В обновленном логотипе сохранена преемственность и отражены достижения прошлых лет. Вместе с тем ребрендинг стал свидетельством масштабной перезагрузки, логическим итогом всех перемен и новых стратегических задач. В частности, банк на данном этапе проводит работу по корректировке долгосрочной стратегии развития, оптимизации бизнес-процессов и совершенствованию кредитной политики.





Новый логотип банка несет в себе несколько основополагающих идей. За основу взяты две геометрические формы:

квадрат — символ надежности, безопасности, дисциплины;

треугольник — символ равновесия и стабильности.

А также он содержит в себе скрытые значения:

буква «А» — символизирует начало, а также является первой буквой в наименовании банка;

цифра «1» — символ лидерства и инновации;

алмаз — материальное благополучие и многогранность;

стрела, направленная вверх — развитие и постоянный рост.

Цвета являются важным фактором не только для узнаваемости бренда, но и для воздействия на психологическом уровне.

В логотипе используется красный цвет как символ уверенности, молодости и смелости, а черный олицетворяет надежность, утонченность и опыт.

«Ребрендинг — это сложный многоступенчатый процесс, затрагивающий все аспекты деятельности банка. Это не просто смена наименования и вывесок, не только изменения в айдентике и фирменном стиле. Это прежде всего изменение в философии ведения бизнеса, поиск и понимание себя, самоопределение», — отметил заместитель председателя правления Бобохон Абдуллаев.

«Конечной целью ребрендинга было создать бренд, который будет отражать историю банка, его ценности и принципы. Который займет свое достойное место в жизни наших клиентов, партнеров и сотрудников и изменит их представления о банке», — добавил Бобохон Абдуллаев

Также банк объявил о смене своего слогана на «Успешный выбор».





Кроме этого, на мероприятии банк презентовал новую версию сайта. На первом этапе он начнет функционировать в пилотном режиме, после чего полностью заменит существующий сайт.

Основной задачей редизайна стало приведение его структуры в соответствии с обновленной стратегией развития банка. Согласно ей основной акцент делается на персональный финансовый сервис для частных лиц, субъектов малого бизнеса, частного предпринимательства и корпоративное банковское обслуживание. Дополнительной задачей стало создание удобного и понятного интерфейса с эффективной навигацией.

«Новый сайт был создан местной компанией. К процессу разработки не был привлечен ни один иностранный эксперт. По сути, нашей целью было продемонстрировать успехи современных программистов страны. Основная миссия обновленного сайта — продавать банковские продукты. Еще один важный аспект — его простота. Мы сосредоточились на предоставлении максимальной информации с небольшим количеством текста. Также сайт интегрирован с единым контакт-центром банка. Это позволит посетителям оперативно в любое время суток получить интересующую информацию», — поделился начальник департамента розничного бизнеса банка «Асака» Бекзод Тангматов.





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