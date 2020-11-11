Узбекистан считает важным вовлечение Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии для скорейшего достижения мира и стабильности в этой стране.

Об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и председателя Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллы Абдуллы 11 ноября в Ташкенте, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече также уделялось внимание вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования.

Напомним, накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав Шанхайской организации сотрудничества выступил за скорейшую разработку и принятие плана мер по содействию социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках контактной группы с ШОС.

В столице Катара Дохе 12 сентября стартовали мирные переговоры между афганским правительством и «Талибан». До этого, 29 февраля, США и «Талибан» заключили мирное соглашение, которое предусматривало вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Взамен «Талибан» обязался не использовать афганскую территорию для нападения на США и другие страны.