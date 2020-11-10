Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», — написал глава государства.

Позже он добавил, что чувствует себя «неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру».

Владимир Зеленский отметил, что в начале глобальной пандемии понял, что коронавирус не обойдет его стороной. «Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные», — написал он. Летом COVID-19 перенесли супруга и сын президента Украины, пишет УНИАН.

«К сожалению, должны принять для себя такую аксиому: пока не будет надежной вакцины — каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность „вытянуть“ тяжелые формы», — написал Владимир Зеленский.