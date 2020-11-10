Тема мотивации сознательности граждан в последнее время заполнила информационное пространство нашего социума. Власти пытаются всяческими моральными или денежными поощрениями возродить и взрастить в нас дух ответственности и чувство общественного долга. Предложений много, тут бы не переборщить.

Государство уже предложило нам выплаты за сообщения о всевозможных нарушителях ДТП и фактах коррупции. На днях мы узнали, что оно даже готово нам приплачивать, чтобы мы подумали о своем здоровье. Правда, не из своего кармана, а за счет производителей всяческих «вредных» продуктов. Интересно, кстати, будет список этих товаров посмотреть.

Новость про шаги разошлась по зарубежными СМИ, ее даже обыграли на своих ресурсах популярные российские ведущие и блогеры. В соцсетях сразу же посчитали, что на предложенные 3000 сумов за 6−7 км ежедневных пеших прогулок особо не разгуляешься. «Даже лепешку не купишь» — звучит, как самоирония нашим попыткам перейти на ЗОЖ. Я, к примеру, согласен ходить пешком совершенно бесплатно. Другой вопрос, что мой эмпирический опыт подсказывает: дело здесь не только в деньгах и даже не в их количестве.

Последние два года за окнами моего дома часто можно видеть одну и ту же картину: участники регулярно проводимых в центре Ташкента марафонов после ударной стартовой стометровки начинают постепенно отсеиваться. Кто присядет на ближайшую остановку, кто нырнет в переход метро, кто переходит на бодрый шаг и лишь наиболее стойкие бегут дальше к финишу.

Возможно, как говорил Винни-Пух, это были какие-то «неправильные пчелы» и они делали совершенно «неправильный» мед". Предвижу, как в комменты прилетят совершенно противоположные примеры — сознательного и стойкого желания поддержать правила здорового образа жизни. Даже уверен, такие у нас встречаются — на каждом шагу.

А может быть, я слишком увлекся статьями психологов и социологов? Те считают, что поощрения для школьников, курильщиков или водителей заставляют их вести себя совершенно противоположным задуманным целям образом. Будто им совсем не хочется читать книги, бросать курить или пристегиваться ремнями безопасности. В результате, желаемый результат, как правило, сходит на нет.

К примеру, Алфи Кон, американский эксперт и преподаватель в сфере образования и психологии человека, в своем бестселлере «Наказание наградой» считает, что одни только денежные стимулы со временем становятся неэффективны.

«Некоторые бросаются раздавать или обещать поощрения просто потому, что им не терпится получить результат, пусть даже недолговечный: внимание таких людей сосредоточено на видимом результате, а более глубокие вопросы их волнуют значительно меньше», — пишет эксперт в главной книге на тему «кнута и пряника» в сфере социальной психологии.

В итоге модель «поощрения» все равно не работает, и было бы странно, если бы случилось иначе. Мало выстроить людей на зарядку или проехать с ними на велосипеде. Из этих подходов потом складываются желанные цифры. В сводке будет написано, что в очередном забеге или заезде приняли участие столько-то тысяч человек, из чего будет сделан вывод, что система оздоровления населения «работает».

Мне вполне резонно могут возразить: а где у нас бегать, гулять, где кататься? Мало просто сказать людям: занимайтесь спортом и будет вам счастье и долгие годы жизни. Мало сказать людям, что нельзя есть продукты с высоким содержанием вредных жиров, быстрых углеводов и соли. Нужно им обеспечить доступность велодорожек, парков, спортплощадок, полезной еды. Это всегда совместные усилия государства, общества и самих граждан.

Но пока люди будут думать, что вся их жизнь — прикладные проблемы, которые должны решать только власти, ничего не изменится. Задача государства — создавать условия, при которых мы сами сможем решать эти проблемы или вовсе не сталкиваться с ними.

Тогда нам не нужно будет приплачивать и накручивать показатели ЗОЖ, чтобы мы перестали плевать на улицах и бросать мусор куда ни попадя. Завязали с алкоголем, стали больше гулять и отдыхать с родными вместе. Наконец, почувствовали персональную ответственность за свою судьбу. И тогда выясниться, что у власти и граждан все-таки есть общая цель: превратить Узбекистан в место, подходящее для здоровой и комфортной жизни.

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