Журнал Visit Uzbekistan пригласил британо-американского тревел-райтера Меган Ивс в качестве выпускающего редактора и советника по международному развитию проекта. Первым выпуском с ее участием стал 26-й специальный номер, посвященный Бухаре.

До этого Меган работала редактором в издательстве Lonely Planet по Центральной Азии и Кавказу. Она также создает программы для CNN, BBC, публикуется в The Independent Culture Trip. За 15 лет своей карьеры тревел-райтером она участвовала в создании 60 книг и получила признание специалиста мирового класса в сфере путешествий и туризма. Выпускница Dublin City University Меган жила и путешествовала по всему миру от Китая до Техаса. В настоящее время проживает в Лондоне.





«Я воодушевлена возможностью работать над таким замечательным журналом, как Visit Uzbekistan и быть в команде Dinara&Co. В это необычное во всей истории туризма время мне еще предстоит освоиться с разницей во времени и онлайн-планированием. Но поддержка моих коллег в Ташкенте и Лондоне рождает все больше и больше новых идей. Команда журнала Visit Uzbekistan уже многое сделала, выпустив 26 номеров на 14 языках мира за первые три года работы. За рубежом журнал стал узнаваемым и продолжает расширять охват. Узбекистан — удивительная страна, одна из моих любимых в мире. И мы намерены раскрывать ее красоту и многоликость международной аудитории», — поделилась Меган.





Презентация специального выпуска журнала Visit Uzbekistan прошла в Бухаре в формате двухдневных мероприятий. Их поддержали хокимият Бухарской области, Управление культурного наследия Бухарской области и партнеры. Мероприятия в Бухаре включили в себя:

знакомство с коллекцией старинных сюзане и текстиля Акбара Хакимова;

открытие выставки современного искусства в рамках проекта Art Residence галереи Bonum Factum и Швейцарского бюро по сотрудничеству;

выставку миниатюры в арт-школе «Усто-Шогирд» Давлата Тошева;

мастер-классы по приготовлению бухарского плова;

посещение текстильного кластера Bukhara Cotton Textile.





Презентацию бухарского выпуска Visit Uzbekistan на крыше с видом на Минораи Калон украсили показы ташкентских и бухарских дизайнеров: Мархамат Умаровой, Ирины Шариповой, Нодиры Расуловой (золотошвей).





Презентация Visit Uzbekistan стала возможностью для посещения древнего города и погружения в необычные арт-экспириенсы. Экспаты и представители междунардных организаций присоединились к двухдневной поездке. Она была специально организована бизнес-клубом Visit Uzbekistan Partnership по этому случаю. С момента создания Visit Uzbekistan Partnership было проведено восемь презентаций, в том числе в Сингапуре, Лондоне, Дели, Ташкенте и Бухаре.

«2020 стал для нас креативным годом. Пандемия подтолкнула нас к развитию цифровых решений и расширению международного сотрудничества. Мы не останавливались, несмотря на видимое замедление туриндустрии, а продолжали творческие поиски во всем. Когда испанские издатели и общественность позитивно отметили нашу карантинную обложку в трендах многих мировых журналов, это нас еще больше вдохновило делать каждый следующий номер особенным», — рассказала Динара Дултаева, основатель журнала и компании Dinara&Co.





В 2020 году журнал стал обращать большее внимание на поощрение внутреннего туризма, создавая спецвыпуски о регионах страны. В частности, 25-й выпуск Visit Uzbekistan был посвящен Ташкенту и собрал на своих страницах творческих личностей и создателей креативных бизнесов столицы. Практику посвящения специальных номеров одному из регионов Узбекистана планируется продолжать.

В ближайшем будущем ожидается запуск сайта VisitUzbekistan.co. Он станет одним из ведущих информационных ресурсов для посетителей Узбекистана на английском языке. Над разработкой сайта и наполнением контентом работает команда редакторов и программистов в Великобритании.

Посмотреть 26-й выпуск журнала можно по ссылке.

Телефон редакции: (+998) 93−500−55−65.

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