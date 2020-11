Американский производитель первого в мире запатентованного моторного масла Valvoline официально появился на рынке Узбекистана. За 150 лет своего существования компания постоянно разрабатывает и предлагает моторные масла, смазочные материалы и чистящие средства высокого качества.





Valvoline удалось завоевать доверие миллионов людей, которые используют продукты компании в своих автомобилях, двигателях и оборудовании — от модели Т до современных транспортных средств. У производителя есть линейка моторных масел THE ONLY ONE, получившая рекомендации от фирмы Cummins. Она также была утверждена для использования в сверхмощных дизельных двигателях Cummins.





Valvoline — это еще и смазки для узлов трения транспортной, строительной, горнодобывающей техники и оборудований металлургической промышленности.

Официальный дистрибьютор Valvoline в Узбекистане — компания Arena Int Trade.





«Valvoline — качество, проверенное временем».

