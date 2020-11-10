Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 ноября подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана. Документом требования 10 законов и 2 кодексов будут приведены в соответствие с Налоговым кодексом.

В частности, в закон «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» внесены изменения, согласно которым отменен действующий порядок проверки предпринимателей, а порядок проверки приведен в соответствие с Налоговым кодексом.

Теперь, проверка предпринимателей будет инициированы на основе результатов риск-анализа. Отныне все проверки, за исключением камеральных налоговых проверок, подлежат регистрации в электронной системе.

Проверки, проведенные без регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок, являются незаконными. Результаты проведенных проверок вносятся контролирующими органами в систему в течение трех дней после их завершения.

Кроме того, как объясняет пресс-служба ГНК, на основании статьи 12 закона дополнена статья Налогового кодекса, посвященная особенностям налогообложения доходов в виде процентов:

проценты, выплачиваемые юридическим лицом-резидентом Узбекистана некоммерческим и бюджетным организациям от размещения средств на депозитах, облагаются налогом у источника выплаты по налоговой ставке и подлежат вычету при определении налоговой базы получателей (вторая часть статьи 344 Налогового кодекса).

Обновлена статья, посвященная доходам, не включаемым в совокупный доход:

в совокупный доход физических лиц не включаются — государственные пенсии, пособия, установленные законодательством, за исключением пособия по временной нетрудоспособности (пособия по уходу за больным членом семьи) — (седьмой пункт статьи 369 Налогового кодекса).

Введен новый пункт в статью, посвященную доходам, не включаемым в совокупный доход. Теперь не относятся к доходам физических лиц помощь, оказанная органами самоуправления граждан, профессиональными союзами, благотворительными, экологическими фондами и иными фондами, созданными решениями президента (вторая часть статьи 369 Налогового кодекса):

выполненные работы и оказанные услуги в рамках деятельности, предусмотренной Уставом;

стоимость лечения и медицинских услуг, приобретение технического оборудования для профилактики и реабилитации инвалидов;

приобретение у поставщика товаров и услуг в интересах физического лица;

иные формы поддержки в целях благотворительности (за исключением поддержки в денежной форме).

Введен новый пункт в статью, посвященную доходам, не подлежащим налогообложению. В течение налогового периода освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, не превышающие 15 млн сумов:

пособия, а также иные виды помощи в виде денежных средств, предоставляемые налогоплательщикам органами самоуправления граждан, профессиональными союзами, благотворительными и экологическими фондами (двадцатый пункт статьи 378 Налогового кодекса).

Данные нормы также применяются с 1 апреля 2020 года.

Закон вступает в силу с 9 ноября. Подробнее ознакомиться с ним можно по ссылке.