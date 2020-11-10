Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества 10 ноября. Выступление транслировала пресс-служба главы государства.

В ходе выступления глава государства озвучил ряд инициатив, направленных на укрепление международного сотрудничества и восстановление экономик стран организации после спада, вызванного пандемией коронавируса.

«Наша главная цель — оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации. Уверен, что эффективным способом ее достижения является реализация совместных антикризисных программ, предусматривающих устранение барьеров во взаимной торговле, упрощение таможенных процедур и их гармонизацию», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что связи на пространстве организации в условиях пандемии должны стать основой плана ШОС по реализации программы торгово-экономического сотрудничества.

«Жизненно важное значение имеет разработка конкретных мер по реализации программы сотрудничества в области продовольственной безопасности», — сказал президент Узбекистана.

«В нынешних условиях важно направить совместные усилия по поддержке нуждающихся слоев населения и сокращения бедности. Предлагаю разработать программу сотрудничества государств-членов ШОС в этом направлении», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он также предложил провести в Узбекистане международный форум для выработки согласованных мер по ее реализации.

Президент Узбекистана отметил, что пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации. «Информационные технологии становятся драйвером экономического роста», — добавил глава государства.

Лидер страны также сообщил, что считает своевременным принятое на сегодняшнем саммите заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики.

«Предлагаю разработать программы ШОС по развитию цифровой грамотности, направленной на обучение населения», — сказал Шавкат Мирзиёев. По его мнению, программа также должна включать подготовку профильных специалистов на основе согласованных между странами ШОС учебных программ.

Президент Узбекистана отметил, что сегодня человечество сталкивается с ранее неизвестными инфекциями и борьба с ними становится частью повседневной жизни.

«Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем нашим партнерам, прежде всего, России и Китаю, за оказанную Узбекистану большую поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул глава государства.

«С целью налаживания эффективного взаимодействия между профильными клиниками наших стран предлагаем создать сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он добавил, что в рамках этой сети могут быть реализованы взаимовыгодные проекты, направленные на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней, а также организацию деятельности совместных отрядов врачей.

«В этой связи мы приветствуем принятие на сегодняшнем саммите плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемии. Важно обеспечить ее практическую реализацию, наладить действенный информационный обмен о распространении опасных инфекционных заболеваний», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что в условии пандемии возрастает необходимость внедрения в здравоохранении новых дистанционных технологий. «В этой связи считаем целесообразным разработать концепцию сотрудничества в области телемедицины. В концепции важно предусмотреть обучение врачей методом телемедицины лечения широкого спектра заболеваний, а также обмен опытом», — добавил президент Узбекистана.